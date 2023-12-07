تم تمرير قرار جديد لمساعدة المشردين في مطار أتلانتا

ملخص: أصدر مجلس مدينة أتلانتا بالإجماع قرارًا يهدف إلى تقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها للسكان المشردين الذين لجأوا إلى مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي. وينام ما يصل إلى 200 شخص داخل الردهة والمحطة المحلية كل ليلة، ويحث القرار مسؤولي المطار على وضع خطة وتقديم المساعدة وخدمات الدعم. بالإضافة إلى ذلك، خصص المجلس مبلغ 500,000 ألف دولار للمطار للدخول في عملية شراء طارئة مع أحد مزودي الخدمة لتنفيذ برنامج خدمات الدعم. ويدعو القرار أيضًا إلى النظر في توسيع المناطق العامة لاستيعاب ليس فقط الركاب الذين يحملون التذاكر ولكن أيضًا عامة الناس.

استجابة للمخاوف المتزايدة التي أثارها المناصرون وأفراد المجتمع، اتخذ مجلس مدينة أتلانتا خطوة مهمة نحو تلبية احتياجات السكان المشردين الذين يبحثون عن مأوى في مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي. ومع نوم ما يقدر بنحو 200 شخص داخل ردهة المطار ومبنى الركاب الداخلي كل ليلة، دفع الوضع المجلس إلى إصدار قرار يطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويؤكد القرار، الذي حظي بالتأييد بالإجماع، على أهمية وضع خطة شاملة لتقديم المساعدة وخدمات الدعم لمحتاجيها. ومن خلال حث مسؤولي المطار على التعاون مع الأطراف ذات الصلة وتحديد مزود الخدمة، يأمل المجلس في تنفيذ برنامج خدمات الدعم الذي يعالج بشكل مباشر التحديات التي يواجهها المشردون.

وإدراكًا لخطورة الوضع، خصص المجلس مبلغ 500,000 ألف دولار لهذه المبادرة. وسيسهل هذا التمويل عملية الشراء الطارئة مع مقدم الخدمة، مما يسمح باتخاذ إجراءات سريعة وتنفيذ برنامج خدمات الدعم. ومن خلال الأموال المخصصة، يمكن للمطار تقديم الإغاثة الفورية والموارد اللازمة للمحتاجين.

بالإضافة إلى ذلك، يسلط القرار الضوء على الحاجة إلى توسيع المناطق العامة داخل المطار. الهدف هو إنشاء مساحات يمكن الوصول إليها ليس فقط للركاب الذين لديهم تذاكر ولكن أيضًا لعامة الناس. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للمطار أن يعزز بيئة أكثر شمولاً، ويوفر فرص المشاركة والدعم لمجموعة واسعة من الأفراد.

حدد مجلس مدينة أتلانتا موعدًا نهائيًا مدته 30 يومًا للمدير العام للمطار لتقديم رد مكتوب يوضح بالتفصيل الخطة المقترحة ومسار العمل. ويأمل المجلس من خلال هذا القرار تخفيف الصعوبات التي يواجهها المشردون مع الحفاظ على التزام المطار بالسلامة والأمن والكفاءة.