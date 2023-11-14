جديد ومحسّن: جائزة الجمعة السوداء لـ E-WIN

دبلن، أوهايو – 14 نوفمبر 2023

يسر شركة E-WIN، الشركة الرائدة في مجال كراسي الألعاب المريحة، أن تعلن عن عروض الجمعة السوداء المثيرة، والتي تقدم وفورات مذهلة هذا العام. يمكن الآن للاعبين والمحترفين الذين يسعون إلى تجديد إعدادات الألعاب الخاصة بهم الحصول على خصم كبير على جميع منتجات E-WIN، مما يسلط الضوء على التزام الشركة الثابت بالتصميم المريح والمتانة والراحة التي لا مثيل لها.

اكتشف الميزات الاستثنائية لكراسي Knight وCalling Series من E-WIN من خلال استكشاف صفحة الميزات الكلاسيكية. تم تصميم هذه الكراسي خصيصًا مع التركيز على الرفاهية الشاملة للمستخدم؛ تتميز بمساند ظهر قابلة للتعديل، وإسفنج عالي الجودة، وإطارات فولاذية متينة.

سلسلة E-WIN Knight: تشتهر بأنها كرسي الألعاب المثالي بميزانية محدودة، وتوفر سلسلة Knight حل جلوس عالي التحمل قادر على دعم ما يصل إلى 400 رطل، كل ذلك دون كسر البنك. مع أسعار الجمعة السوداء، تعد هذه الكراسي بمثابة سرقة مطلقة، وهي متاحة بأقل من 200 دولار.

سلسلة E-WIN Calling: لتحقيق التوازن المثالي بين الجماليات الكلاسيكية والميزات المريحة الحديثة، تعد سلسلة Calling بمثابة الخيار المثالي لكل من اللاعبين والمحترفين.

انتقل بتجربة الألعاب الخاصة بك إلى آفاق جديدة مع كراسي سلسلة Champion وFlash XL من E-WIN، والتي تتميز بالترقية الثورية. اكتشف الميزات المتقدمة لهذه الإصدارات على صفحة الترقية الثورية، بما في ذلك دعم أسفل الظهر المتكامل، ومساند الأذرع المبطنة بالبولي يوريثان 4D المعدنية بالكامل، وقاعدة قوية من الألومنيوم.

سلسلة E-WIN Champion: تعرض تفاني E-WIN الثابت للابتكار المستمر، وتوفر هذه الكراسي راحة لا مثيل لها ودعمًا مريحًا، مما يلبي احتياجات المستخدمين الأكثر تطلبًا.

سلسلة E-WIN Flash XL: باعتبارها مثالًا للكراسي شديدة التحمل، يمكن أن تدعم Flash XL ما يصل إلى 550 رطلًا، مما يجعلها الخيار الأمثل لمتانة فائقة وراحة لا مثيل لها.

كمكافأة حصرية ليوم الجمعة الأسود، ستقدم E-WIN مسدس تدليك مجاني مع كل عملية شراء مجمعة تتضمن كرسي ألعاب وإعداد مكتب. يجمع هذا العرض المذهل بين الأداء الوظيفي والاسترخاء، مما يمنح العملاء تجربة لا تقبل المنافسة.

تتعدى كراسي E-WIN كونها مجرد مقاعد؛ إنها تمثل التزامًا بتوفير تجربة كرسي أداء لا مثيل لها، ومصممة بشكل مثالي لتلبية احتياجات اللاعبين والعاملين في المكاتب على حد سواء. في هذه الجمعة السوداء، ارفع مساحتك مع راحة E-WIN التي لا مثيل لها وتصميماتها الأنيقة.

أسئلة وأجوبة:

س: هل عروض الجمعة السوداء متاحة فقط عبر الإنترنت؟

ج: نعم، عروض الجمعة السوداء لـ E-WIN متاحة حصريًا عبر الإنترنت.

س: هل يمكنني شراء عدة كراسي مع الاستمرار في الحصول على مسدس التدليك المجاني؟

ج: نعم، طالما أن كل عملية شراء مجمعة تتضمن كرسي ألعاب وإعدادات مكتبية، فستكون مؤهلاً للحصول على مسدس التدليك المجاني.