منشئ منفذ الكمبيوتر الشخصي غير الرسمي لـ Link's Awakening يسحب اللعبة دون اتصال بالإنترنت بعد إشعار الإزالة من Nintendo

أنشأ أحد المعجبين المتحمسين للعبة Game Boy Color الكلاسيكية Link's Awakening مؤخرًا منفذًا غير رسمي للعبة على الكمبيوتر الشخصي، والذي اكتسب بسرعة اهتمامًا فيروسيًا على وسائل التواصل الاجتماعي. يتميز المنفذ، المعروف باسم "Link's Awakening DX HD"، بمرئيات عالية الدقة محسنة، وتمرير أكثر سلاسة بمعدل 120 إطارًا في الثانية، ودعم الشاشة العريضة. ومع ذلك، بعد وقت قصير من إصدارها على itch.io، اضطر منشئ اللعبة، تحت اسم المستخدم "linksawakeningdxhd"، إلى سحبها من وضع عدم الاتصال بسبب إشعار الإزالة من Nintendo.

ذكر إشعار الإزالة، الصادر عن شركة Nintendo of America Inc.، أن منفذ الكمبيوتر الشخصي غير الرسمي ينتهك حقوق الطبع والنشر الخاصة بالشركة لـ The Legend of Zelda: Link's Awakening. وطالبت بالإزالة الفورية لصفحة التنزيل والمعلومات الخاصة باللعبة. وقد اتخذت نينتندو، المعروفة بموقفها الصارم تجاه مشاريع المعجبين، إجراءات مماثلة في الماضي.

اكتسب منفذ الكمبيوتر الشخصي غير الرسمي الاهتمام بسبب ميزته الفريدة التي سمحت للاعبين بالتصغير والحصول على رؤية كاملة لجزيرة Koholint، مع تحرك الشخصيات غير القابلة للعب (NPCs) والأعداء بشكل نشط. أثارت هذه الميزة الإثارة بين المعجبين الذين كانوا حريصين على استكشاف عالم اللعبة من منظور مختلف.

في حين أن الأمر مخيب للآمال بالنسبة لمحبي منفذ الكمبيوتر الشخصي غير الرسمي، فقد توقع الكثيرون هذه النتيجة نظرًا لتاريخ نينتندو في حماية ملكيتها الفكرية. في الواقع، أصدرت Nintendo نسخة جديدة رسمية من Link's Awakening لجهاز Nintendo Switch في عام 2019، والتي تلقت تقييمات إيجابية لإعادة إنتاجها للعبة الأصلية.

يعد الإجراء السريع الذي اتخذته Nintendo بإصدار إشعار الإزالة بمثابة تذكير للمبدعين والمعجبين بأنه لن يتم التسامح مع الاستخدام غير المصرح به للمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر. في حين أظهر منفذ الكمبيوتر الشخصي غير الرسمي تفاني المعجبين وإبداعهم، فمن الضروري احترام حقوق أصحاب الملكية الفكرية.

للمضي قدمًا، ينتظر المشجعون بفارغ الصبر مشاريع Nintendo المستقبلية وإمكانية جلب الألعاب الكلاسيكية رسميًا إلى منصات جديدة.