رقاقة Intel Raptor Lake Core i3 14100 QS التي تم رصدها حديثًا تثير الإثارة

أثار اكتشاف حديث في أحد الأسواق الصينية عبر الإنترنت الترقب بين عشاق التكنولوجيا وصائدي الصفقات على حدٍ سواء. قام المستخدم Dragon***U on Goofish بإدراج ما يبدو أنه شريحة Intel Raptor Lake Core i3 14100 QS للبيع. من المثير للاهتمام أن عينة التأهيل (QS) هذه تمتلك مواصفات البيع بالتجزئة الرسمية، حيث تعرض 4 نوى وسرعة ساعة تبلغ 3.5G.

في حين أن هذا الكشف يتماشى مع الميزات المتوقعة لعائلة المعالجات Core من الجيل الرابع عشر، فمن المهم ملاحظة أنه من المتوقع أن تقع سلسلة Core i14-3 في الطرف الأدنى من التسلسل الهرمي الأساسي. مع تكوين 14100C/4T، من المتوقع أن تتميز هذه الشريحة بسعة 8 ميجابايت من ذاكرة التخزين المؤقت L12 وTDP يبلغ حوالي 3 وات، مما يحافظ على الاتساق مع أسلافها من Raptor Lake وAlder Lake.

تمتد الآثار المترتبة على وصول Core i3-14100 إلى ما هو أبعد من مواصفاته. من المحتمل أن يؤدي إصدار هذه الشريحة الجديدة إلى صفقات أفضل على أسلافها، مثل Core i3-13100 أو 12100، مما يجعلها خيارات جذابة للاعبين المهتمين بالميزانية. وبينما ننتظر إطلاقه بفارغ الصبر، يجدر بنا النظر في تحسينات الأداء التي يمكن أن يجلبها الجيل التالي من الأرقام. هل ستكون حقا قفزة كبيرة إلى الأمام أم أنها مجرد إعادة صياغة لسابقاتها؟ فقط الوقت كفيل بإثبات.

إذا كنت حريصًا على استكشاف إمكانيات Intel Core i3-14100، فتأكد من قراءة مراجعتنا الشاملة لـ Intel Core i3-13100F. على الرغم من أن الاختلافات بين هذين النموذجين تبدو ضئيلة، إلا أننا لا نزال نأمل في حدوث ترقية ملحوظة في الأداء. من المتوقع أن تبدأ أسعار التجزئة بسعر أقل بقليل من 150 دولارًا لجهاز Intel Core i3-14100، ومن المحتمل أن يكون سعر البديل "F" أقل بـ 25 دولارًا. هذه الأسعار، مقترنة بنسبة السعر إلى الأداء الجذابة، قد تكسب هذه الرقائق المنخفضة مكانًا في قائمتنا الموقرة لأفضل وحدات المعالجة المركزية للألعاب.