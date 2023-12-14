الطلب غير المسبوق على تذاكر كأس ديفيس يشير إلى عودة رياضة التنس في أيرلندا

بيعت تذاكر مباراة التنس المقبلة في كأس ديفيز بين أيرلندا والنمسا في غضون ساعتين فقط من طرحها للبيع، مما يشير إلى انتعاش ملحوظ لرياضة التنس في البلاد. وستتضمن المباراة، المقرر إقامتها يومي 3 و4 فبراير على ملعب UL Arena في ليمريك، مباراتين فرديتين يوم السبت ومباراة زوجية بالإضافة إلى مباراتين فرديتين إضافيتين يوم الأحد.

دفعت الاستجابة الهائلة من المشجعين نادي التنس الأيرلندي إلى التخطيط لزيادة سعة المقاعد. أعرب الرئيس التنفيذي للمنظمة، كيفن كوين، عن التزامه باستيعاب المزيد من المتفرجين من خلال تركيب مقاعد إضافية في أوائل يناير. وقال: "سأجتمع مع UL لمناقشة السعة وأتوقع أنه في أوائل يناير سنكون قادرين على تأكيد تركيب المزيد من المقاعد وإصدار المزيد من التذاكر".

يعكس الطلب المرتفع على التذاكر الطلب المكبوت لمجتمع التنس التقليدي على إقامة مباريات كأس ديفيز على أرضه، والشعبية المتزايدة لهذه الرياضة بين جيل جديد من اللاعبين. أدى الإعلان عن المباراة إلى سيل من الاستفسارات، وكان بيع التذاكر سريعًا في صباح يوم إصدار التذاكر أمرًا رائعًا حقًا.

وأعرب اللاعب المحترف السابق والقائد كونور نيلاند، الذي ينحدر من مدينة ليمريك وشارك في فعاليات جراند سلام المرموقة، عن سعادته باللاعبين. "هذه أخبار رائعة للاعبين. لقد كانوا سعداء بالفعل باحتمال التنافس في ساحة مثل تلك الموجودة في UL. الآن يعرفون على وجه اليقين أنهم سيفعلون ذلك أمام منزل ممتلئ. وعلق قائلاً: "سيكون الأمر ضخمًا بالنسبة لهم، ويمكنني أن أضمن التزامهم الكامل بتقديم تحدي قوي لما سيكون منافسًا من الطراز العالمي".

ويضم المنتخب النمساوي، المتوقع أن يقدم مباراة صعبة لأيرلندا، لاعبين من الطراز الأول مثل دومينيك تيم، ويوري روديونوف، ودينيس نوفاك. تستضيف أيرلندا أول مباراة لها على أرضها منذ ما يقرب من عقد من الزمن، ويمكنها أن تتوقع مباراة مثيرة وتنافسية للغاية في كأس ديفيز على أرضها.