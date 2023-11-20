ثقب غير مبرر في سقف السيارة يثير التكهنات بأن أصله من خارج كوكب الأرض

تحقق السلطات الفرنسية في حادثة غامضة تتعلق بسيارة في ستراسبورغ، حيث تم العثور على ثقب هائل في سقف السيارة. وبينما أشارت التقارير الأولية إلى أن نيزكًا قد يكون هو المسؤول، إلا أن المزيد من الفحص ترك الخبراء غير متأكدين من أصل الثقب. ووصف كابتن الإطفاء الموجود في مكان الحادث الأثر بأنه يبلغ قطره حوالي 50 سم واخترق سقف السيارة وأسفل هيكلها وخزان الوقود.

وعلى الرغم من إجراء اختبارات لاستبعاد النشاط الإشعاعي، لم تعثر السلطات على أي دليل على وجود نيزك داخل السيارة. ومع ذلك، فقد اكتشفوا حجرًا صغيرًا في مكان قريب، يبلغ طوله حوالي سنتيمترين، ويشتبهون في أنه قد يكون مرتبطًا بالحادث. ووفقا لمتحدث باسم الشرطة، فإن الحجر يشبه الخشب المحروق وخفيف الوزن بشكل استثنائي.

أعرب عالم الفيزياء النووية الدكتور تيم جريجوري عن شكوكه فيما يتعلق بالادعاءات بوجود كائنات خارج كوكب الأرض، مشيرًا إلى أن الحفرة ستتطلب صنع حجر كبير جدًا. ويتوقع أن الاختبارات الكيميائية على الحجر الصغير ستحدد ما إذا كان نيزكًا بالفعل. وفي الوقت نفسه، ينتظر الدكتور جريج براون من مرصد غرينتش الملكي المزيد من البيانات لتأكيد أصول الثقب.

في حين أن النيازك ليست غير شائعة، إلا أن تأثيرها على المناطق المأهولة أمر نادر الحدوث. غالبية النيازك إما تضرب مناطق غير مأهولة أو تسقط في المحيط. تاريخيًا، كانت هناك روايات عن الوفيات المنسوبة إلى ضربات النيزك، بما في ذلك النظرية القائلة بأن تدمير سدوم وعمورة في الكتاب المقدس كان بسبب انفجار نيزك. ومع ذلك، لا توجد سجلات رسمية عن مقتل أي شخص بسبب نيزك.

يعد هذا الحادث بمثابة تذكير بالقصف المستمر للحطام الفضائي على الأرض. في حين أن معظم النيازك تحترق عند دخول الغلاف الجوي للأرض على شكل نيازك، إلا أن القليل منها يتمكن من البقاء على قيد الحياة ويصبح نيازك. سواء كان ثقب سقف السيارة هذا نتيجة لنيزك أو ظاهرة أخرى، فإنه يسلط الضوء على أسرار الكون الرائعة التي لا تزال تأسر فضولنا.

أسئلة وأجوبة

1. ما سبب الثقب في سقف السيارة؟

ولا يزال السبب الدقيق للثقب في سقف السيارة في ستراسبورغ غير معروف. أشارت التكهنات الأولية إلى أنه نيزك، لكن المزيد من التحقيقات جعلت الخبراء غير متأكدين من أصله.

2. هل تم العثور على أي نشاط إشعاعي في مكان الحادث؟

أجرت السلطات اختبارات للنشاط الإشعاعي لكنها لم تجد أي دليل عليه. لا تحتوي النيازك عادة على مواد مشعة أكثر بكثير من الصخور الأرضية العادية.

3. هل تم اكتشاف نيزك داخل السيارة؟

ولم يتم العثور على نيزك داخل السيارة. ومع ذلك، تم اكتشاف حجر صغير يشبه الخشب المحروق في مكان قريب، والذي يشتبه المحققون في أنه قد يكون له علاقة بالحادث.

4. هل تسببت النيازك في أضرار أو وفيات من قبل؟

في حين أن معظم النيازك تسقط في مناطق غير مأهولة أو في المحيط، كانت هناك حالات نادرة لضربات نيزكية مؤكدة تسببت في أضرار، وتاريخيًا، حتى وفيات. ومع ذلك، لا توجد سجلات رسمية عن مقتل أي شخص بسبب نيزك.