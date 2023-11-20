يقدم منشئو تعديل Grand Theft Auto 5 roleplay تحديثًا على Red Dead Redemption 2 Mod

طمأن المطورون الذين يقفون وراء نموذج لعب الأدوار الشهير في Grand Theft Auto 5 المشجعين بأنهم لم ينسوا نظير Red Dead Redemption 2. في تحديث مجتمعي حديث، تناول Cfx.re، الفريق الذي يقف وراء FiveM وRedM، المخاوف التي أثارها المعجبون فيما يتعلق بنقص المعلومات حول RedM في التحديث الأخير.

وخلافًا للتكهنات، أوضح المطورون أنه ليس لديهم أي خطط للتخلي عن RedM. وأكدوا أن قوائم الوظائف التي ذكروها في التحديث السابق تنطبق على كل من FiveM وRedM. اعترافًا بالتحديات التقنية التي ينطوي عليها العمل على RedM، ذكر الفريق أنهم يعتزمون التعاون مع فريق Rockstar Games لتحسين الوضع في المستقبل.

يقدم RedM، وهو نظير Red Dead Redemption 2 لـ FiveM، للاعبين تجربة Wild West واقعية، على غرار نموذج GTA RP. يقدم Cfx.re دعمًا مستمرًا لكلا التعديلين، مما يؤكد للجماهير أن RedM لا يزال موجودًا في خططهم. في حين أن ظهور التكهنات المحيطة بلعبة GTA 6 قد ترك بعض المشجعين غير متأكدين، إلا أن المطورين لم يعلقوا على كيفية تطبيق مشاريعهم على لعبة Rockstar القادمة.

بالإضافة إلى معالجة المخاوف بشأن RedM، أوضحت Cfx.re موقفها بشأن استخدام نماذج الشخصيات غير للبالغين في نظامها الأساسي. وأكدوا مجددًا أن استخدام نماذج غير البالغين محظور تمامًا بموجب اتفاقية ترخيص اللاعب (PLA)، بغض النظر عن السياق أو سيناريو لعب الأدوار. يجب إزالة جميع نماذج الأطفال غير المخصصة للبالغين للامتثال للإرشادات.

وفي أخبار غير ذات صلة، أكدت Rockstar أن مقطعًا دعائيًا للجزء التالي من Grand Theft Auto سيتم إصداره الشهر المقبل، مما يثير الكثير من الإثارة لمجتمع GTA. ينتظر المشجعون بفارغ الصبر هذه اللمحة عن مستقبل الامتياز المحبوب.

أسئلة وأجوبة:

س: هل سيتم التخلي عن RedM لصالح FiveM؟

ج: لا، لقد طمأن المطورون المعجبين بأنهم ليس لديهم خطط للتخلي عن RedM وأنهم ملتزمون بتحسينه جنبًا إلى جنب مع FiveM.

س: هل يمكنني استخدام نماذج شخصيات غير البالغين في FiveM أو RedM؟

ج: لا، إن استخدام النماذج المخصصة لغير البالغين محظور تمامًا ويجب إزالتها للامتثال لاتفاقية الترخيص.

س: متى سيتم إصدار لعبة Grand Theft Auto التالية؟

ج: على الرغم من أنه سيتم إصدار مقطع دعائي للعبة الشهر المقبل، إلا أنه لم يتم الإعلان عن تاريخ إصدار محدد بعد.