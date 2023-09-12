جوجل يواجه المحاكمة بسبب مزاعم إساءة استخدام السلطة الاحتكارية

رفعت حكومة الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد شركة جوجل، متهمة عملاق التكنولوجيا بإساءة استخدام قوتها الاحتكارية في صناعة محركات البحث. تبدأ المحاكمة، التي تمثل أول قضية احتكار كبرى للحكومة منذ عقود والأولى في عصر الإنترنت الحديث، يوم الثلاثاء في واشنطن العاصمة.

وفي قلب قضية وزارة العدل يكمن الادعاء بأن جوجل نظمت تعاملاتها التجارية للتأكد من أنها أول محرك بحث يراه المستخدمون عند الوصول إلى هواتفهم أو متصفحات الويب الخاصة بهم. وتقول الحكومة إن هدف جوجل كان القضاء على المنافسة والحفاظ على هيمنتها.

ووصف المدعي العام السابق ويليام بار الدعوى القضائية بأنها هجوم على قبضة جوجل على الإنترنت، مما أثر على ملايين المستهلكين والمعلنين والشركات الصغيرة ورجال الأعمال. وبعد سنوات من التحضير، بما في ذلك إنتاج ملايين الصفحات من الوثائق والإفادات من أكثر من 150 فردًا، أُحيلت القضية أخيرًا إلى المحاكمة.

سيكون لنتيجة هذه التجربة التاريخية آثار كبيرة على صناعة التكنولوجيا والإنترنت ككل. إنه يتحدى قوة شركات التكنولوجيا في التحكم في المنتجات التي يستخدمها الناس يوميًا. إذا نجحت، فمن المحتمل أن تغير الطريقة التي يعمل بها عمالقة التكنولوجيا ويكون لها تأثير مباشر على كيفية عمل الإنترنت.

وتقول شركة جوجل، التي تمتلك حالياً حوالي 90% من سوق محركات البحث في الولايات المتحدة والتي تقدر قيمتها بنحو 1.7 تريليون دولار، إن منتج البحث الخاص بها يتفوق على منافسيها. تذكر الشركة أن المستخدمين يختارون استخدام Google دون تفضيل، حيث يعد التحول إلى محرك بحث بديل أمرًا سهلاً في العصر الحديث.

وتذكرنا هذه القضية بقضية مكافحة الاحتكار المرفوعة ضد شركة مايكروسوفت عام 1998، والتي أسفرت عن انتصار وزارة العدل. إن أوجه التشابه بين القضيتين ونتائجهما المحتملة دفعت الكثيرين إلى النظر إلى قضية مايكروسوفت باعتبارها مخططًا لمواجهة عمالقة التكنولوجيا اليوم.

وتركز القضية التي رفعتها الحكومة ضد جوجل على الصفقات الحصرية التي أبرمتها الشركة مع صانعي الهواتف مثل أبل وسامسونج، بالإضافة إلى متصفحات الويب مثل موزيلا. وتضمن هذه الاتفاقيات أن جوجل هو محرك البحث الافتراضي على معظم الأجهزة، مما يؤدي إلى خنق المنافسة والحد من وجود منافسين أصغر.

وفي الأسابيع المقبلة، ستكشف تفاصيل المحاكمة، وسيشكل الحكم مستقبل صناعة التكنولوجيا. وبغض النظر عن النتيجة، فإن هذه القضية البارزة تمثل لحظة محورية في معالجة ديناميكيات القوة داخل قطاع التكنولوجيا.

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