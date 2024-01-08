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Unistellar تطلق تلسكوبات Odyssey و Odyssey Pro الجديدة مع التركيز التلقائي
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Unistellar تطلق تلسكوبات Odyssey و Odyssey Pro الجديدة مع التركيز التلقائي

كشفت شركة Unistellar المشهورة بتصنيع التلسكوبات عن أحدث منتجاتها في حدث CES Unveiled. تهدف النماذج الجديدة ، المسماة Odyssey و Odyssey Pro ، إلى حل مشكلة شائعة لمشاهدي النجوم: الحاجة إلى ضبط التركيز يدويًا. يتمكن هذا الميزة بواسطة ذكاء التلسكوبات المدمج ، الذي يقوم بتأمين التركيز على الأجسام الفلكية.

تعتبر تلسكوبات Odyssey و Odyssey Pro خطوة أدنى في السعر مقارنة بالنموذج السابق لشركة Unistellar ، وهو EVScope 2 ، مما يجعلها أكثر إمكانية لهواة الفلك والمربين. بسعري 2،499 و 3،999 دولار على التوالي ، تقدم هذه النماذج الجديدة بديلاً بأسعار معقولة دون المساس بالأداء.

تعد إحدى الميزات الرئيسية لتلسكوبات Unistellar قدرتها على تحليل نمط النجوم لتحديد اتجاهها. من خلال تطبيق مخصص ، يمكن للمستخدمين اختيار مجموعة واسعة من الأجسام الفلكية ، وسيقوم التلسكوب تلقائيًا بضبط موضعه لتحديدها. على عكس التلسكوبات التقليدية التي تعتمد على المحركات لمواجهة دوران الأرض ، تتتبع تلسكوبات Unistellar ببساطة الجسم المرصود وتعدل وفقًا لذلك.

بالإضافة إلى قدرات المراقبة الخاصة بها ، تعمل تلسكوبات Odyssey و Odyssey Pro أيضًا ككاميرات رقمية. من خلال تراكب الصور المتعددة ، يمكن لهذه التلسكوبات إنتاج صور عالية الجودة ، مما يتيح للمستخدمين فرصة التقاط لحظات مذهلة من الكون.

تقدم نموذج Odyssey Pro العديد من الميزات الإضافية ، بما في ذلك التركيز التلقائي ، وتكنولوجيا تجميع البكسل المعروفة باسم Multi-Depth ، والمنظار البصري. تحسن هذه التطورات جودة الصور ، وتوفر دقة أعلى لكواكب ساطعة داخل المجموعة الشمسية وأداءً أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة للأجسام الأكثر بُعدًا وتعتمد على إضاءة أقل.

تخطط شركة Unistellar لمواصلة بيع EVScope 2 ، الذي يوفر أداءً أفضل قليلاً لرؤية الأجسام الضعيفة بسبب فتحته الأوسع. تدرك الشركة أن EVScope 2 أكثر مناسبة لعلماء الفلك المجربين الذين يمتلكون معرفة متعمقة بالتلسكوبات.

مع إطلاق تلسكوبات Odyssey و Odyssey Pro ، تهدف Unistellar إلى ثورة في مشاهدة النجوم من خلال جعلها أكثر إمكانية وملاءمة للجميع. توفر هذه النماذج الجديدة توازنًا ممتازًا بين الأسعار المعقولة والميزات المتقدمة ، مما يجعل عجائب الكون في متناول هواة الفلك والمربين على حد سواء.

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