ضربت المأساة مجتمع جامعة نيو هامبشاير أثناء حزنهم على فقدان طالب توفي منتحرًا يوم الأحد. الطالب، وهو طالب مبتدئ في كلية بيتر تي بول للأعمال والاقتصاد، وصفه مسؤولو المدرسة بأنه صديق مخلص وطيب القلب وكان له تأثير إيجابي على مجتمع الأمم المتحدة. يتأثر مجتمع الحرم الجامعي بشكل خاص حيث يستعد الطلاب للمغادرة لقضاء عطلة عيد الشكر هذا الأسبوع.

في أعقاب هذا الحدث المدمر، أكد رئيس الأمم المتحدة جيمس دبليو دين جونيور على أهمية دعم الطلاب الذين قد يشعرون بالحزن. وشجع أعضاء هيئة التدريس على أن يكونوا على دراية بالحزن الذي قد يعاني منه العديد من الطلاب وأن يقدموا المرونة فيما يتعلق بالمسؤوليات الأكاديمية. الجامعة على اتصال بأسرة الطالب وستقدم معلومات عن الخدمات التذكارية في الوقت المناسب.

وأكد رئيس قسم شرطة دورهام، رينيه كيلي، أن الوفاة كانت انتحارًا، وأكد أنه لا يوجد شك في وجود جريمة. التحقيق مستمر.

وإدراكًا للحاجة إلى الدعم والاستشارة خلال مثل هذه الأوقات، تتوفر الخدمات النفسية والاستشارية بالجامعة وبرنامج مساعدة الموظفين للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين. من المهم جدًا أن يتواصل الأفراد ويطلبوا المساعدة إذا كانوا يشعرون بالحزن أو الأسى.

أسئلة مكررة:

س: كيف يمكن للطلاب الاتصال بالخدمات النفسية والاستشارية التابعة للأمم المتحدة؟

ج: يمكن للطلاب التواصل مع الخدمات النفسية والاستشارية على الرقم (603) 862-2090 للحصول على الدعم.

س: كيف يمكن للموظفين وأعضاء هيئة التدريس الوصول إلى برنامج مساعدة الموظفين في جامعة الأمم المتحدة؟

ج: يمكن الوصول إلى برنامج مساعدة الموظفين مباشرة على الرقم (800) 424-1749.

س: هل هناك خطوط مساعدة وطنية للأزمات متاحة للدعم الفوري؟

ج: نعم، يمكن الاتصال بالخط الساخن للتحالف الوطني للأمراض العقلية (NAMI) على الرقم 800-950-NAMI (6264)، وخط الحياة الوطني لمنع الانتحار على الرقم 800-273-TALK (8255)، وخط الأزمات الوطني على الرقم 1- 833-710-6477. توفر خطوط الأزمات هذه الدعم والتوجيه الفوري للمحتاجين.