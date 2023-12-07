استكشاف ثقافة أدينا القديمة في جراف كريك ماوند، فيرجينيا الغربية

تتمتع ولاية فرجينيا الغربية، المعروفة بثقافة الآبالاش ومجتمعاتها الجبلية الوعرة، بتاريخ غني يسبق تأسيسها. قبل وقت طويل من تأسيس الدولة، كانت الأرض مأهولة بحضارات الأمريكيين الأصليين في عصور ما قبل التاريخ الذين تركوا وراءهم مواقع البناء القديمة التي لا تزال تأسرنا حتى اليوم. وفقا لموسوعة فرجينيا الغربية، هناك 424 تلة مسجلة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ داخل الولاية.

وقد حدد علماء الآثار أن العديد من هذه التلال تم تشييدها خلال فترة الغابات المبكرة، وتحديداً خلال فترة أدينا، والتي حدثت في الفترة ما بين 500 قبل الميلاد و200 ميلادية، وقام سكان هذا الوقت، المعروفون باسم أدينا، ببناء هذه التلال في الفترة ما بين 2,000 إلى 3,000 عام. منذ. تعد وديان الأنهار في ولاية فرجينيا الغربية، بما في ذلك نهر كاناها وأوهايو وبوتوماك، موطنًا للعديد من التلال.

في مدينة Moundsville، الواقعة في وادي أوهايو على طول نهر أوهايو، يوجد تل Grave Creek المثير للإعجاب، وهو أكبر تل ترابي مخروطي الشكل في نصف الكرة الغربي. يبلغ ارتفاع تل الدفن هذا حوالي 67 قدمًا وقطره 240 قدمًا، ويقدر أنه يحتوي على 57,000 طن من الأرض والرمال. في عام 1838، كشف استكشاف التل عن قبتين للدفن تحتويان على بقايا بشرية وممتلكات جنائزية مختلفة.

كانت العديد من التلال، الكبيرة والصغيرة، منتشرة في المناظر الطبيعية لمدينة Moundsville الحالية. لسوء الحظ، مع مرور الوقت، تم تدميرها من خلال الممارسات الزراعية والنهب من قبل الباحثين عن الكنوز. كانت التلال الأكبر حجمًا مخصصة عادةً لشخصيات مهمة مثل زعماء القبائل والشامان، بينما غالبًا ما يتم حرق جثث الأشخاص العاديين ودفنهم في مقابر خشبية، كما هو موضح في موسوعة فرجينيا الغربية.

جذبت Grave Creek Mound اهتمامًا كبيرًا خلال القرن التاسع عشر، وأصبحت وجهة سياحية شهيرة بصالون خاص بها وحتى مدفعية الحرب الأهلية. حتى أن سباقات الخيل أقيمت عند قاعدة التل. في عام 19، تم شراء التل من قبل المجلس التشريعي للولاية، مما أدى إلى إنشاء المتحف الأصلي في عام 1909. واليوم، يُعرف الموقع باسم Grave Creek Mound State Park ويوفر للزوار فرصة التعرف على شعب أدينا القديم وفرجينيا الغربية. علم الآثار. يحمل هذا الموقع المقدس ذو الأهمية الثقافية روابط للعديد من الشعوب الأصلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

إذا كنت مهتمًا باستكشاف التاريخ الغني وثقافة شعب أدينا، فإن مجمع Grave Creek Mound الأثري يوفر الدخول المجاني إلى متحفهم. لمزيد من المعلومات، لا تتردد في الاتصال بهم على (304) 843-4128 أو زيارة موقعهم على الانترنت.