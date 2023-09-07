تحت الأمواج: منزل في أعماق البحار مع الحزن الكاثوني

تأخذ لعبة الفيديو "Under The Waves" اللاعبين إلى أعماق اليأس بينما يستكشفون حياة غواص في أعماق البحار يُدعى ستان. تضفي اللعبة، التي نشرتها شركة Quantic Dream، طابعًا كئيبًا منذ البداية، مع التركيز على العلاقة المجازية بين البحر والحزن. بينما يتنقل اللاعبون في الأعماق المظلمة والضبابية في غواصة صغيرة، لا يمكنهم إلا أن يفكروا في حزنهم. ومع ذلك، وسط هذا الحزن الكاثوني، يبرز جانب واحد - أماكن معيشة ستان تحت الماء.

مساحة المعيشة في ستان مريحة بشكل مدهش ومفروشة بشكل جيد. تعرض اللعبة منزله الكبسولة، المجهز بأرضية مفروشة بالسجاد، ورفوف، وحتى زاوية للكتب. يحتوي هذا المسكن الصغير تحت الماء على مساحة أكبر من المساحة المربعة والتخزين مقارنة بالعديد من المنازل في العالم الحقيقي. مع حمام واسع ومطبخ واسع يحتوي على تلفزيون مدمج وحوض أسماك وفوتون مريح بجوار النافذة، من الصعب ألا تغار من ترتيبات معيشة ستان.

على الرغم من أنه قد يبدو غريبًا بالنسبة لشخصية غارقة في الحزن أن يكون لديها مثل هذا المنزل الجميل والمريح، إلا أن ذلك يبدو منطقيًا من حيث الموضوع. تُعد مساحة معيشة ستان بمثابة ملاذ بعد يوم قضاه في مواجهة كوابيسه في الفراغ الأزرق الشاسع. يخلق مزيج الألوان الكريمية والبرتقالية على طراز السبعينيات أجواءً مريحة تتناقض مع الظلام في الخارج. من الضروري لسلامة ستان العقلية أن تشعر بالأمن والأمان في مساحة معيشته، خاصة بالنظر إلى الكوابيس التي يعاني منها.

على الرغم من الطبيعة الجذابة لمسكن ستان تحت الماء، فمن المهم الاعتراف بأزمة السكن التي يواجهها الكثيرون في العالم الحقيقي. إن تصوير اللعبة لمنزل مرغوب فيه ومريح لا يؤدي إلا إلى تضخيم التفاوت بين المواقف المعيشية الافتراضية والفعلية. في عالم حيث حتى الشخصيات الخيالية التي تعيش في أعماق اليأس تمتلك منازل أجمل من بعض الأفراد، يعد هذا تذكيرًا صارخًا بالحالة الحالية للقدرة على تحمل تكاليف السكن.

مصادر:

– تحت الأمواج، نشر بواسطة كوانتيك دريم

– ملاحظات إدوين حول الطبيعة المجازية للبحر في اللعبة

- بندقية الورق الصخري: رصيد الصورة