اليوم السابق لتأكيد المطور إيقاف التشغيل وسط التكهنات

وسط تزايد الشكوك والتكهنات، أكد مطور لعبة الكوارث Steam، The Day Before، أنه تم إغلاقه بالفعل. واجهت اللعبة، التي كانت متوقعة للغاية وحملت لقب أكثر الألعاب المفضلة على Steam، رد فعل عنيفًا شديدًا عند إطلاق الوصول المبكر لها الأسبوع الماضي. أعرب النقاد واللاعبون على حد سواء عن خيبة أملهم وإحباطهم لأن اللعبة لم ترقى إلى مستوى التوقعات الموعودة. أعطتها مراجعة IGN للعبة اليوم السابق تقييمًا نادرًا بنسبة 1/10، ووصفتها بأنها واحدة من أسوأ الألعاب حتى الآن.

نتيجة لتضاؤل ​​أعداد اللاعبين ومراجعات المستخدمين السلبية للغاية على Steam، أصدر Fntastic، مطور The Day Before، إعلانًا مفاجئًا بأنه سيتم إغلاقه. بعد وقت قصير من الإعلان، تمت إزالة زر شراء اللعبة من صفحة Steam، وتم مسح جميع آثار اللعبة من الإنترنت. حدث هذا التحول الدراماتيكي في الأحداث بعد أربعة أيام فقط من إطلاق الوصول المبكر للعبة.

لاحظ بعض اللاعبين تغيير الاسم من Fntastic إلى Eight Points على صفحة Steam الخاصة بلعبة المطور السابقة The Wild Eight. أدى هذا إلى زيادة التكهنات بأن Fntastic كانت تحاول إبعاد نفسها عن سمعتها المتضررة من خلال تغيير علامتها التجارية. ومع ذلك، أوضح Hype Train Digital، ناشر The Wild Eight، أن تغيير الاسم لم يكن ذا صلة ويعزى إلى المراجعات السلبية التي تم تلقيها بعد إطلاق اليوم السابق.

على الرغم من الشرح، تستمر The Wild Eight في تلقي تعليقات سلبية من المستخدمين للتعليقات الأخيرة، على الرغم من أن التقييم الإجمالي للمستخدم يظل إيجابيًا في الغالب.

ردًا على الشائعات والتكهنات، توجهت Fntastic إلى Twitter لتؤكد مرة أخرى قرارها بالإغلاق ونفى أي تغيير في الاسم. وذكروا أيضًا أن المبالغ المستردة متاحة على Steam للعملاء الذين يرغبون في العودة في اليوم السابق، بغض النظر عن مدة وقت اللعب.

للمضي قدمًا، يقع مصير العلامة التجارية والملكية الفكرية لـ The Day Before على عاتق Mytona، ناشر اللعبة، الذي يقال إنه قام باستثمارات كبيرة في Fntastic لتطويرها وإصدارها.

على الرغم من أن هذه النتيجة القاتمة قد تخيب آمال العديد من المشجعين واللاعبين، إلا أنها بمثابة تذكير بالمخاطر والتحديات الكامنة التي يواجهها المطورون عند تقديم الألعاب المرتقبة لجماهير متطلبة.