رؤى جديدة في الصدع: فهم تطور الصدع الصهارة

يسلط هذا المقال الضوء على دراسة حديثة نشرت في مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الأرض الصلبة والتي تقدم رؤى جديدة حول التصدع وتطور الصهارة المتصدعة. التصدع هو عملية جيولوجية تتضمن تمدد القارات، مما يؤدي إلى تكوين منخفضات على سطح الأرض مليئة بالصهارة الناتجة عن ذوبان الوشاح.

تركز الدراسة التي أجراها مايل وهاري (2023) على تقييم الكمية والخصائص الصخرية للصهارة المتصدعة، وتحديدًا التجمعات المعدنية، من أجل مقارنتها بتلك الموجودة في القارات. يتضمن نهجهم عمليات محاكاة حسابية تصمم ظروف درجة الحرارة والضغط أثناء التصدع، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من صخور مصدر الوشاح، بدءًا من البازلت الغني بالمياه وحتى الوشاح الجاف. ومن خلال القيام بذلك، أصبحوا قادرين على تحديد التطورات المميزة للصهارة الناتجة أثناء التصدع.

تكشف نتائج الدراسة أن الصهارة الناتجة أثناء التصدع تظهر اختلافات كيميائية كبيرة، مما يشير إلى اختلافات في ظروف ذوبان الوشاح على مدى ملايين السنين. في حين أن الضغط المتناقص تحت الغلاف الصخري الرقيق يلعب دورًا في هذه الظروف، إلا أنه لا يكفي لتفسير تنوع الصهارة المتصدع بشكل كامل.

تتطابق عمليات محاكاة مايل وهاري بشكل وثيق مع الترتيبات وأحجام الصهارة المرصودة في الصدوع، مما يشير إلى أن هذه الصهارة يمكن أن توفر معلومات قيمة عن الصخور العميقة المصدر أسفل القارات المتصدعة قبل أن تنجرف بعيدًا. تعتبر هذه المعلومات حاسمة في فهم التاريخ الجيولوجي والعمليات المرتبطة بالتصدع.

بشكل عام، تقدم هذه الدراسة نهجًا جديدًا لفهم تطور الصهارة المتصدعة وتوفر آثارًا مهمة لفهمنا لعمليات التصدع. ومن خلال تقييم كمية وخصائص الصهارة المتصدعة، يمكن للباحثين الحصول على نظرة ثاقبة لعمليات الوشاح العميقة التي تحدث أثناء التفكك القاري.

الاقتباس: مايل، م.، وهاري، دي إل (2023). الصهارة المتزامنة والذوبان المتسلسل لليثولوجيات الخصبة في الغلاف الصخري والغلاف الأثينوسفير. مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الأرض الصلبة، 128، e2023JB027072.

التعاريف:

– التصدع: عملية تمدد القارات مما يؤدي إلى تكوين المنخفضات وصعود الصهارة من الوشاح.

- الصهارة: الصخور المنصهرة الموجودة تحت سطح الأرض.

– الغلاف الصخري: الطبقة الخارجية الصلبة للأرض، وتتكون من القشرة والوشاح العلوي.

– الخصائص البترولية: التجمع المعدني وتكوين الصخور.

– المحاكاة الحسابية: استخدام النماذج الحاسوبية لمحاكاة العمليات في العالم الحقيقي.

المصدر: مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الأرض الصلبة

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