اكتشف العلماء مادة ثورية يمكن أن تنافس الماس

حقق الباحثون في مركز العلوم في الظروف القاسية بجامعة إدنبره اكتشافًا رائدًا، حيث قاموا بتركيب مادة يمكن أن تكون أصلب مادة على وجه الأرض. من خلال الجمع بين سلائف الكربون والنيتروجين، أنشأ الفريق نيتريدات الكربون، وهي أقوى من ثاني أصلب مادة، نيتريد البورون المكعب.

على مدار أكثر من ثلاثة عقود، أدرك العلماء إمكانات نيتريدات الكربون، لكن تركيبها أثبت أنه يمثل تحديًا كبيرًا. ومع ذلك، فقد فتح هذا الإنجاز الأخير الأبواب أمام سد الفجوة بين تخليق المواد عالية الضغط والتطبيقات الصناعية.

باستخدام أشكال مختلفة من سلائف النيتروجين الكربوني، قام الفريق بتعريضها لضغوط شديدة تتراوح بين 70-135 جيجا باسكال ودرجات حرارة تزيد عن 1,500 درجة مئوية. ثم قاموا بفحص الترتيب الذري للمركبات من خلال أشعة سينية في مرافق بحثية مختلفة.

وكشف التحليل أن ثلاثة من مركبات نيتريد الكربون المركبة تمتلك الهياكل اللازمة لمادة فائقة الصلابة. وما أدهش العلماء أكثر هو أن هذه المركبات احتفظت بصلابتها حتى عندما تم تبريدها وعادت إلى الضغط المحيط.

تتمتع هذه المادة الثورية بإمكانية استخدامها في مجموعة واسعة من التطبيقات، مثل الطلاءات الواقية للمركبات والمركبات الفضائية، وأدوات القطع القوية، وأجهزة الكشف الضوئي. ليست هذه المواد شديدة الصلابة فحسب، بل تتميز أيضًا بالتألق الضوئي والكهروضغطية وكثافة الطاقة العالية.

وقال فلوريان تريبل، الأستاذ المساعد في جامعة لينشوبينغ: "هذه المواد ليست فقط متميزة في وظائفها المتعددة، ولكنها تظهر أنه يمكن استعادة المراحل ذات الصلة من الناحية التكنولوجية من ضغط تصنيعي يعادل الظروف الموجودة على بعد آلاف الكيلومترات في باطن الأرض".

ومن المتوقع أن يفتح هذا البحث التعاوني إمكانيات جديدة في مجال علوم المواد. يمكن لمركبات نيتريد الكربون غير القابلة للضغط أن تحدث ثورة في العديد من الصناعات من خلال توفير مواد متينة ومتعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق للتطبيقات المستقبلية.

ونشرت نتائج هذا البحث في مجلة المواد المتقدمة.