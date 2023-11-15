حدود جديدة: استكشاف مبدأ التكافؤ في الفضاء

الفيزيائيون على وشك إجراء تجارب رائدة لاختبار المبادئ الأساسية لنظرية أينشتاين للجاذبية بدقة غير مسبوقة. في تجربة هي الأولى من نوعها، يستخدم العلماء ذرات شديدة البرودة من البوتاسيوم والروبيديوم على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) للتحقيق في مبدأ التكافؤ على نطاق واسع.

يفترض مبدأ التكافؤ، وهو مبدأ أساسي في نظرية أينشتاين، أن جميع الأجسام تواجه نفس التسارع عندما تتعرض فقط لقوة الجاذبية. لقد قام الباحثون بدراسة هذا المبدأ لعقود من الزمن باستخدام طرق مختلفة، مثل مراقبة تأثيرات الجاذبية على المواد ذات الكتلة المقاسة بدقة ودراسة ذرات الروبيديوم المتساقطة بحرية عند درجات حرارة منخفضة على الأرض.

الآن، ابتكر فريق بقيادة ناصر جعلول من جامعة لايبنيز هانوفر في ألمانيا تجربة جديدة تجمع بين عناصر من اختبارات سابقة. لقد قاموا بتسخير مختبر الذرات الباردة (CAL) الموجود على محطة الفضاء الدولية، والذي تم تصميمه خصيصًا لاستكشاف التأثيرات الكمومية في الذرات فائقة البرودة تحت الحد الأدنى من الجاذبية. من خلال معالجة ذرات البوتاسيوم والروبيديوم داخل CAL، قام الباحثون بتحويل الرقاقة إلى جهازي قياس تداخل منفصلين، وهما جهازان يكتشفان أنماط التسارع الناتجة عن تصادم موجات المادة.

وبما أن محطة الفضاء الدولية في حالة سقوط حر مستمر بسبب الجاذبية، فإن أي تناقض في قياسات التسارع المسجلة بواسطة مقاييس التداخل قد يشير إلى انتهاك مبدأ التكافؤ. على الرغم من أن الفريق قد نجح في إنشاء مقاييس التداخل داخل ترخيص وصول العميل، إلا أنه من الضروري إجراء المزيد من التحسين قبل إجراء اختبارات شاملة.

تمتد آثار هذه التجارب إلى ما هو أبعد من تأكيد النسبية العامة. يسلط تيموثي كوفاتشي من جامعة نورث وسترن في إلينوي الضوء على إمكانية اكتشاف جسيمات جديدة يمكن أن تتحدى مبادئ النموذج القياسي. يؤكد كوفاتشي على أن الدقة تزداد مع فترات السقوط الحر الأطول، مما يستلزم إجراء تجارب فضائية بسبب القيود الزمنية التي تفرضها الظروف المرتبطة بالأرض.

تعد دراسة قياس التداخل الذري في الفضاء مجالًا مزدهرًا، مما يزيد من حدة المنافسة بين فرق البحث. في عام 2017، نجح جعلول ومعاونوه في إجراء قياس التداخل الذري باستخدام ذرات الروبيديوم على متن صاروخ بحثي برعاية وكالة الفضاء الألمانية. ستشمل مهمتهم الصاروخية المستقبلية ذرات الروبيديوم والبوتاسيوم لتعزيز أبحاثهم.

على الرغم من أنه من المتوقع أن تسفر تجارب CAL عن نتائج أكثر دقة بمئات المرات من الاختبارات المعتمدة على الأقمار الصناعية وأكثر دقة بمئات الآلاف من المرات من التجارب الأرضية، إلا أن جعلول يعترف بأن المزيد من التقدم يتطلب استكشافًا خارج محطة الفضاء الدولية. ويشير إلى أن القمر الصناعي المخصص سيكون مثاليًا لتجنب تداخلات الاهتزاز الناجمة عن الأنشطة الخارجية.

من خلال المغامرة في الفضاء، يرسم العلماء حدودًا جديدة في اختبار الجاذبية، مما يوفر منصة للاكتشافات الثورية وتشكيل فهمنا للكون.

الأسئلة الشائعة

ما هو مبدأ التكافؤ؟

ينص مبدأ التكافؤ، وهو مفهوم أساسي في نظرية الجاذبية لأينشتاين، على أن جميع الأجسام تواجه نفس التسارع عندما تخضع فقط لقوة الجاذبية.

كيف يختبر العلماء مبدأ التكافؤ؟

يستخدم العلماء ذرات البوتاسيوم والروبيديوم فائقة البرودة على متن محطة الفضاء الدولية لإجراء تجارب التداخل. ومن خلال مقارنة قياسات التسارع لمقياسي تداخل منفصلين، يسعى الباحثون إلى اكتشاف أي انحرافات عن المبدأ.

ما هي الآثار المترتبة على هذه التجارب؟

وبصرف النظر عن التحقق من صحة النسبية العامة، فمن المحتمل أن تؤدي التجارب إلى اكتشاف جسيمات جديدة تتحدى النموذج القياسي الحالي للفيزياء.

لماذا إجراء هذه التجارب في الفضاء؟

تتيح فترات السقوط الحر الممتدة دقة أعلى في القياسات. تتطلب القيود المفروضة على مدة السقوط الحر على الأرض إجراء تجارب فضائية لتحقيق مستويات عالية من الدقة.

وما الخطط المستقبلية للتجارب في هذا المجال؟

ويخطط العلماء لإطلاق قمر صناعي مخصص لإجراء اختبارات أكثر دقة لمبدأ التكافؤ، حيث أن محطة الفضاء الدولية ليست مثالية للتجارب الدقيقة بسبب الاهتزازات الناجمة عن الأنشطة المختلفة.