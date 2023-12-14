وفي مقابلة حديثة مع بي بي سي، تحدث جندي أوكراني لم يذكر اسمه عن التحديات التي يواجهونها أثناء الدفاع عن موطئ قدمهم على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو التي تحتلها روسيا. إحدى القضايا الرئيسية التي أبرزها الجندي هي وجود جنود عديمي الخبرة وغير قادرين حتى على السباحة.

احتفل الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالتقدم الأخير الذي حققته القوات الأوكرانية في إنشاء موقعها على نهر دنيبرو، لكن رواية الجندي تسلط الضوء على الواقع القاسي الذي يواجهونه. وأفاد الجندي بوجود نقص خطير في المعدات والتعزيزات، مما يجعل من الصعب الدفاع ضد الهجمات الروسية المتواصلة.

قال الجندي متأسفاً: "ليس لدينا ما يكفي من الرجال". وبدلاً من ألوية بأكملها، تم نشر شركات فردية فقط في المنطقة، مما أدى إلى تفاقم مشكلة القوى العاملة. العديد من الجنود الذين يدافعون عن هذا الموقع حاليًا هم من الشباب وذوي تدريب سيئ، ولم يتلقوا سوى ثلاثة أسابيع من التدريب وخبرة الحد الأدنى في الرماية.

وكشف الجندي أيضًا أن تكوين القوات تغير مع مرور الوقت. في البداية، انضم أولئك الذين تطوعوا للحرب إلى صفوف الجيش، لكن الجيش الآن يعتمد على الأفراد الذين لم يتمكنوا من الهروب من التجنيد. ومن المثير للصدمة أن بعض مشاة البحرية الموجودين بينهم لا يعرفون حتى كيفية السباحة.

ويأتي هذا الحساب في وقت تتصارع فيه أوكرانيا مع قضايا كبيرة تتعلق بالقوة البشرية والمخاوف من أن الدعم الدولي لمقاومتها ضد الغزو الروسي قد يتضاءل. أرقام التجنيد والتجنيد ليست متاحة للجمهور، ولكن يعتقد أن عددا أقل من الأوكرانيين يجندون بسبب ارتفاع معدلات الضحايا.

ومن ناحية أخرى، فإن روسيا لديها عدد أكبر من السكان، وقد قامت بتجنيد مئات الآلاف من المدنيين للقتال في الجيش. وفي حين تعرض الجانبان لخسائر بشرية، فإن التفاوت في الموارد والتدريب واضح.

ومع دخول أوكرانيا عامها الثاني من الصراع مع روسيا، فمن الواضح أن هناك تحديات خطيرة تنتظرها. إن معالجة النقص في القوى العاملة وتوفير التدريب المناسب سيكون أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لأوكرانيا حتى تتمكن من الصمود في وجه الهجمات المتواصلة والحفاظ على موقعها على نهر دنيبرو.