Ugreen White Friday: خصومات هائلة على منتجات الشحن الرائدة

استعد لأكبر وفورات هذا الموسم مع حدث الجمعة البيضاء المرتقب من Ugreen. في الفترة من 20 إلى 27 نوفمبر، تقدم شركة Ugreen، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وتكنولوجيا الشحن، أسعارًا ترويجية لا تقاوم على منتجاتها المتميزة من خلال متاجرها على أمازون في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وهذا ليس كل شيء - سيستمتع أعضاء Prime بإمكانية الوصول الحصري المبكر إلى الصفقات والامتيازات المثيرة الأخرى.

خلال حدث الجمعة البيضاء، تقوم Ugreen بتخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى 30% على مجموعتها الكاملة من خطوط المنتجات. من أجهزة الشحن وبنوك الطاقة إلى مراكز التمديد والملحقات الإلكترونية وأجهزة الصوت، يمكن للمتسوقين الاستفادة من الخصومات المذهلة على منتجات الشحن الرائدة في الصناعة.

فيما يلي بعض العروض المذهلة التي يمكنك توقعها خلال حدث Ugreen’s White Friday:

– شاحن iPhone 30 بقدرة 15 واط مع كابل: اشحن هاتف iPhone 15 Pro الخاص بك بنسبة تصل إلى 60% خلال 30 دقيقة فقط، أي أسرع ثلاث مرات من الشاحن الأصلي. ويمتزج تصميمه الأنيق والمدمج بسلاسة مع ديكور أي غرفة.

- بنك الطاقة Magsafe 10000 مللي أمبير في الساعة: لا يتمتع بنك الطاقة هذا بسعة 10000 مللي أمبير في الساعة فحسب، بل يأتي أيضًا مزودًا بمسند قابل للطي، مما يسمح لك بشحن ثلاثة أجهزة في وقت واحد على أي سطح مستو.

- شاحن السفر 4 في 1: مثالي للمسافرين الدائمين، حيث يمكن لشاحن السفر هذا شحن ما يصل إلى أربعة أجهزة بسرعة، مما يضمن تجهيز جميع أدواتك أثناء الإقامة في الفنادق أو المرور عبر المطارات.

- موزع Revodok USB C 7 في 1: مصمم للمحترفين ومنشئي المحتوى واللاعبين، حيث يعمل هذا الموزع متعدد الاستخدامات على توصيل الأجهزة بمواصفات مختلفة لمنافذ الشحن. مع منافذ USB A، وUSB C، وHDMI، وTF، فإنه يوفر حلاً شاملاً لجميع احتياجات الاتصال الخاصة بك.

تأسست Ugreen في عام 2012، وهي علامة تجارية موثوقة تضم أكثر من 40 مليون مستخدم حول العالم. وهي متخصصة في تقديم الملحقات المميزة والحلول الرقمية، بما في ذلك أجهزة الشحن، وإكسسوارات الهاتف والكمبيوتر، وإكسسوارات المنزل والسيارات.

لا تفوت هذه الفرصة المذهلة لتحقيق وفورات هائلة في منتجات الشحن المتطورة. تفضل بزيارة متاجر Ugreen's Amazon في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خلال حدث الجمعة البيضاء وارفع مستوى تجربة الشحن الخاصة بك.

أسئلة وأجوبة

متى يكون حدث Ugreen's White Friday؟

يبدأ حدث Ugreen's White Friday في 20 نوفمبر ويستمر حتى 27 نوفمبر.

أين يمكنني العثور على عروض الجمعة البيضاء من Ugreen؟

يمكنك العثور على عروض الجمعة البيضاء من Ugreen على متاجرها على أمازون في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ما نوع الخصومات التي يمكنني توقعها؟

خلال حدث الجمعة البيضاء، تقدم Ugreen خصومات تصل إلى 30% على مجموعة منتجاتها بالكامل.

هل هناك أي امتيازات حصرية لأعضاء Prime؟

نعم، سيستمتع أعضاء Prime بالوصول المبكر إلى الصفقات والامتيازات المثيرة الأخرى خلال حدث Ugreen's White Friday.