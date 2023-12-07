مدينة نيويورك تفرض رسومًا على البرغر في وقت متأخر من الليل على Uber Eats

ابتداءً من هذا الأسبوع، سيتعين على سكان مدينة نيويورك دفع مبلغ إضافي قليل مقابل رغبتهم الشديدة في تناول البرجر في وقت متأخر من الليل من خلال خدمة Uber Eats. تفرض خدمة توصيل الطعام الشهيرة رسمًا قدره دولارين استجابةً لمتطلبات الحد الأدنى الجديد للأجور في المدينة لعمال التوصيل. وتأتي هذه الخطوة بعد محاولة قانونية فاشلة من قبل شركة أوبر وغيرها من خدمات توصيل التطبيقات للطعن في القانون.

أصبحت مدينة نيويورك أول مدينة في البلاد تحدد حدًا أدنى للأجور لعمال توصيل الطعام في المطاعم عبر التطبيقات في يوليو. في السابق، كان هؤلاء العمال يعتبرون مقاولين مستقلين ولم تكن مشمولة بضمانات العمل، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور. وفقًا لتقرير صادر عن إدارة حماية المستهلك والعمال في مدينة نيويورك، قبل تطبيق الحد الأدنى للأجور، كان عمال تطبيقات التوصيل في المدينة يكسبون 11.12 دولارًا في الساعة مع الإكراميات بعد النفقات.

رفعت شركات Uber وGrubhub وDoorDash دعوى قضائية ضد المدينة لمنع متطلبات الدفع الجديدة، بحجة أنها ستزيد من تكلفة الطلبات على المستهلكين. ومع ذلك، رفض القاضي نيكولاس موين من المحكمة العليا لولاية نيويورك تحديهم القانوني وأيدته محكمة الاستئناف.

وفي حين سجلت خدمة التوصيل في أوبر هامش ربح قدره 18.2% في الربع الثالث، فقد شهدت خدمات توصيل التطبيقات الأخرى مثل DoorDash خسارة صافية قدرها 75 مليون دولار. تختلف النتائج المالية لمنصات التسليم هذه بشكل كبير.

بالإضافة إلى رسوم التوصيل الجديدة، يمكن الآن لعملاء Uber Eats في مدينة نيويورك الإكرامية فقط بعد تسليم الطلب. يتم فرض الحد الأدنى المضمون للأجور، وسيحصل عمال التوصيل الذين يتقاضون أجوراً أقل على الفرق كل يوم خميس.

على الرغم من أن هذه الرسوم الجديدة قد تخيب آمال بعض من يتناولون الطعام في وقت متأخر من الليل، إلا أنها خطوة نحو التعويض العادل لعمال التوصيل. يضمن الحد الأدنى للأجور أن هؤلاء العمال لا يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم أثناء خدمة سكان المدينة الجياع.