باتريك ماكهنري يعلن تقاعده من الكونجرس، مما يثير التكهنات حول المرشحين الجدد لمنطقة الكونجرس العاشرة

في تحول مفاجئ للأحداث، أعلن عضو الكونجرس باتريك ماكهنري تقاعده من الكونجرس. وكان ماكهنري، الذي شغل منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي لفترة وجيزة هذا العام، قد أعرب في السابق عن نيته الترشح لإعادة انتخابه قبل شهر واحد فقط. ولا تزال الأسباب وراء قراره مجهولة.

ويأتي تقاعد ماكهنري وسط انقسامات متزايدة داخل كتلة الحزب الجمهوري بمجلس النواب والمعارك السياسية المستمرة حول منصب رئيس مجلس النواب. وقال ماكهنري في بيان مكتوب: “في الماضي والحاضر والمستقبل، مجلس النواب هو مركز جمهوريتنا الأمريكية”. "في السراء والضراء، في أعلى الأيام وأدناها، ومن الفخر إلى الأوقات السيئة السمعة، فإن مجلس النواب هو مكان خلافات أمتنا المرتبطة بآمالنا في غد أفضل."

مع انتشار أخبار تقاعد ماكهنري، ظهرت تكهنات على الفور بشأن المرشحين المحتملين لملء منطقة الكونجرس العاشرة المعاد رسمها حديثًا. تعتبر المنطقة، التي تمتد الآن من ضواحي شارلوت شمالًا عبر هيكوري وستيتسفيل إلى وينستون سالم، مقعدًا جمهوريًا آمنًا على نطاق واسع. يقيم العديد من المشرعين رفيعي المستوى في الولاية في المنطقة، وقد أبدى واحد على الأقل اهتمامه بالترشح ليحل محل ماكهنري. بالإضافة إلى ذلك، أعلن مرشح جمهوري آخر بالفعل عن حملته للفوز بالمقعد.

ممثل الولاية جيسون ساين، وهو صديق مقرب لماكهنري منذ أيام دراستهما الجامعية، أعرب عن حاجته إلى الوقت للتشاور مع العائلة والمؤيدين قبل اتخاذ قرار بشأن ترشيحه. الجمهوري بات هاريجان، الذي كان يترشح سابقًا للكونغرس في منطقة مختلفة، حول تركيزه الآن إلى السعي للحصول على مقعد ماكهنري.

كان ماكهنري (48 عاما) شخصية بارزة في مجلس النواب منذ انتخابه في عام 2005. وترقى في مناصب قيادية في مجلس النواب، وشغل منصب رئيس لجنة الخدمات المالية ذات النفوذ في مجلس النواب، من بين أدوار أخرى. خلال فترة ولايته، أظهر ماكهنري دعمًا لا يتزعزع لرئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي ولعب دورًا رئيسيًا في تأمين الأصوات اللازمة لتعيين مكارثي.

ومع إضافة تقاعد ماكهنري إلى معدل الدوران المحتمل لوفد الكونجرس في ولاية كارولينا الشمالية، فقد يخضع المشهد السياسي في الولاية لتغييرات كبيرة قبل انتخابات 2024. يمكن أن تؤدي خطوط المقاطعات المعاد رسمها، والتي تخضع حاليًا لدعوى قضائية بشأن التلاعب العنصري، إلى خسارة ثلاثة ممثلين ديمقراطيين مقاعدهم لصالح مناطق جمهورية آمنة. وإلى جانب هذه الفرص، هناك أيضا سباق على استبدال عضو الكونغرس الجمهوري دان بيشوب، الذي سيترك الكونغرس للترشح لمنصب المدعي العام.

ومع انقشاع الغبار عن إعلان ماكهنري، فمن الواضح أن منطقة الكونجرس العاشرة في ولاية كارولينا الشمالية سوف تلعب دوراً حاسماً في تشكيل التركيبة المستقبلية لوفد الكونجرس في الولاية. ومع احتمال ظهور وجوه جديدة وتحول كبير في التمثيل السياسي، من المتوقع أن تكون الانتخابات المقبلة متوقعة للغاية ويتم مراقبتها عن كثب.