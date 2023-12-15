تنخفض أسعار النفط مع وصول أسعار البنزين إلى أدنى مستوياتها قبل موسم العطلات

شهدت أسعار النفط الخام الأمريكي تراجعا كبيرا بنسبة 4% يوم الأربعاء، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر يونيو. وتزامن هذا الانخفاض مع وصول أسعار البنزين بالتجزئة إلى أدنى مستوياتها منذ يناير، قبيل موسم التسوق والسفر في العطلات.

استقر عقد غرب تكساس الوسيط لشهر يناير عند 69.38 دولارًا للبرميل، منخفضًا 2.94 دولارًا أو 4.07٪، بينما استقر عقد برنت لشهر فبراير عند 74.30 دولارًا للبرميل، منخفضًا 2.90 دولارًا أو 3.76٪.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها أوبك+ لتعزيز الأسعار من خلال تخفيضات واعدة في الإمدادات في الربع الأول من عام 2024، فقد شهد كل من الخام الأمريكي والخام العالمي خمسة أيام متتالية من الانخفاض.

اتبعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة المسار الهبوطي لأسعار النفط، حيث وصلت إلى متوسط ​​3.22 دولار للغالون الواحد اعتبارًا من يوم الأربعاء. ويمثل هذا أدنى سعر منذ 3 يناير، وفقًا لـ AAA. ويمكن أن يعزى انخفاض أسعار النفط إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك زيادة إنتاج النفط الخام خارج أوبك +، خاصة في الولايات المتحدة، والمخاوف بشأن الاقتصاد الصيني.

ومما زاد من حالة عدم اليقين قيام وكالة موديز مؤخرا بتخفيض توقعات التصنيف الائتماني للحكومة الصينية إلى سلبية من مستقرة، مما أثار المخاوف بشأن مستقبل الطلب على النفط في البلاد.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات الأمريكية يوم الأربعاء علامات متضاربة على الطلب. وانخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 4.6 مليون برميل للأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر، مما يشير إلى الطلب القوي. ومع ذلك، ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 1 مليون برميل، مما يشير إلى ضعف محتمل في الطلب.

هناك شكوك بين تجار النفط بشأن قدرة أعضاء أوبك + على الوفاء بتخفيضات الإمدادات الموعودة البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا في الربع الأول من العام المقبل. أعلن العديد من الأعضاء عن تخفيضات طوعية بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن أهداف الإنتاج. وحاول وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك طمأنة السوق، لكن يبدو أن هذه التطمينات لم تلق آذانًا صاغية، وفقًا لما ذكره تاماس فارجا، المحلل في شركة PVM Oil Associates.