الإنفاق الاستهلاكي يصل إلى حاجز مع ارتفاع أعباء الديون

ويشكل الانخفاض الحاد في الإنفاق الاستهلاكي خطرا كبيرا على الاقتصاد الأمريكي، وفقا للخبير الاقتصادي كارل واينبرغ. لقد اعتمد المستهلكون بشكل كبير على بطاقات الائتمان لتمويل إنفاقهم، مما أدى إلى أسعار فائدة باهظة خرجت عن نطاق السيطرة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاتجاه المثير للقلق إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي في العام المقبل.

يحذر واينبرغ من أن المستهلكين يستيقظون على الواقع القاسي لديون بطاقات الائتمان الخاصة بهم وأسعار الفائدة المرهقة المرتبطة بها. تشير حالات التأخر المتزايدة في سداد بطاقات الائتمان، كما أفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى أن المستهلكين بدأوا يواجهون مشاكل مالية. ورغم أن الدخول الحقيقية بدأت في التعافي، فإنها لا تكفي لتغطية أعباء الديون المتصاعدة. يعتبر القطاع المنزلي وبطاقات الائتمان الاستهلاكية معرضين للخطر بشكل خاص، ويراقب واينبرغ عن كثب هذه المخاطر السلبية المحتملة.

في المقابل، أبدت مونيكا ديفيند، رئيسة معهد أموندي للاستثمار، وجهة نظر أكثر تشاؤماً. وتتوقع حدوث ركود فني في الولايات المتحدة خلال الربعين الأول والثاني من العام المقبل. ويعتقد ديفند أن المستهلك الأمريكي، الذي استنزف مدخراته الفائضة، سوف يتضرر بشدة من تشديد الظروف المالية. ومع تباطؤ الاستهلاك وبرودة سوق العمل، يصبح الركود نتيجة أكثر ترجيحاً.

على الرغم من تحقيق الاقتصاد الأمريكي "هبوطًا ناعمًا" من خلال رفع أسعار الفائدة، إلا أن التوقعات لعام 2024 لا تزال غير مؤكدة. ويحذر الاستراتيجيون من أن تأثيرات أسعار الفائدة المرتفعة قد تتأخر ولا يمكن التنبؤ بها. علاوة على ذلك، قد لا يكون التحفيز الاستثماري من المبادرات الحكومية كافياً للتغلب على انخفاض الاستهلاك.

ظل الاقتصاد الأمريكي مرنًا مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، لكن المسار الحالي للإنفاق الاستهلاكي يثير المخاوف. ومع استنفاد المدخرات الفائضة وانخفاض معدلات الادخار، فإن قدرة المستهلك الأمريكي على الحفاظ على مستويات الإنفاق السابقة تصبح غير مؤكدة على نحو متزايد. سيكون العام المقبل حاسما في تحديد ما إذا كان الاقتصاد يستطيع تجنب الركود أو مواجهة رياح معاكسة كبيرة.