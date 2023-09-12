قوة سطر أوامر Linux: إكمال علامة التبويب وتاريخها

غالبًا ما يرتبط نظام التشغيل Linux بالحاجة إلى استخدام أوامر معقدة لإنجاز المهام. وعلى كل حال، لم تعد هذه هي القضية. لقد تطور سطح مكتب Linux بشكل كبير على مر السنين، وأصبح من الممكن الآن استخدام Linux دون تشغيل أمر واحد على الإطلاق. ومع ذلك، بالنسبة لبعض المستخدمين، يمكن أن تكون القوة التي توفرها واجهة سطر أوامر Linux (CLI) مغرية.

هناك ميزتان في سطر أوامر Linux يمكنهما تحسين كفاءته بشكل كبير: إكمال علامة التبويب والتاريخ. يتيح لك إكمال علامة التبويب العثور بسهولة على الأوامر التي قد لا تتذكرها بالكامل وإكمالها. على سبيل المثال، إذا كنت تعلم أن الأمر يبدأ بـ "sys"، لكن لا يمكنك تذكر الأمر بالكامل، فما عليك سوى كتابة "sys" والضغط على Tab. سيقوم سطر الأوامر بملء بقية الأمر تلقائيًا.

ميزة محفوظات الأوامر مفيدة بنفس القدر. بالضغط على السهم لأعلى على لوحة المفاتيح، يمكنك التمرير عبر الأوامر التي قمت بإدخالها مسبقًا. يتيح لك ذلك العثور على الأوامر وإعادة تشغيلها بسرعة دون الحاجة إلى كتابتها مرة أخرى. بمجرد العثور على الأمر المطلوب في السجل، سيؤدي الضغط على Enter إلى تنفيذه، كما لو كنت قد كتبته للتو.

يمكن أن تكون هذه الحيل مفيدة بشكل لا يصدق لكل من مستخدمي Linux المبتدئين وذوي الخبرة. إنها تجعل استخدام سطر الأوامر أقل ترويعًا وأكثر كفاءة، مما يوفر الوقت والمتاعب. من خلال التعرف على إكمال علامات التبويب وتاريخها، يمكنك الاستفادة بشكل كامل من قوة Linux CLI والاستفادة من إمكاناتها.

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