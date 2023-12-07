اكتشف أكثر المدن احتفالاً في أمريكا لعيد الميلاد

هل تبحث عن تجربة عيد الميلاد المثالية؟ لا مزيد من البحث. وفقًا لاستطلاع حديث أجرته شركة Mixbook، وهي علامة تجارية لكتب الصور، إليك أفضل المدن في أمريكا التي تجسد حقًا روح عيد الميلاد. في حين أن بعض المتنافسين المتوقعين مثل القطب الشمالي، ألاسكا احتلوا مرتبة عالية في القائمة، إلا أن هناك بعض الإدخالات المفاجئة أيضًا.

تتصدر القائمة كأكثر مدينة "عيد الميلاد" في أمريكا مدينة بيجون فورج بولاية تينيسي. قد تقع هذه المدينة الخلابة في الجنوب، لكنها تجسد روح العطلة بجاذبيتها الاحتفالية ودفء جبال الآبالاش. خلال موسم العطلات، تتحول بيجون فورج إلى أرض العجائب الشتوية، مزينة بملايين الأضواء المتلألئة والديكورات الاحتفالية. تستضيف المدينة العديد من الفعاليات التي تحمل طابع عيد الميلاد، بما في ذلك المسيرات ومهرجان الشتاء، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بعروض الإضاءة المذهلة والاستمتاع بالترفيه الحي. دوليوود، المتنزه الترفيهي الشهير الذي أسسته دوللي بارتون، يقدم أيضًا عددًا كبيرًا من احتفالات الأعياد.

وتأتي في المرتبة الثانية دورانجو، كولورادو، تليها ليك بلاسيد، نيويورك، ستو، فيرمونت، الإسكندرية، فيرجينيا، أولد سايبروك، كونيتيكت، ستوكبريدج، ماساتشوستس، هولندا، ميشيغان، بيت لحم، بنسلفانيا، والقطب الشمالي، ألاسكا تقريبًا من الأعلى. عشرة. في حين أن نيوجيرسي قد لا تكون المكان الأول الذي يتبادر إلى الذهن عند التفكير في أجواء عيد الميلاد، فقد أثبتت كيب ماي وموريستاون أنهما تستحقان مكانًا في القائمة.

كيب ماي، وهي مدينة ساحلية خلابة تشتهر بمنازلها الفيكتورية الكبرى، تتحول إلى إحدى عجائب عيد الميلاد خلال موسم عيد الميلاد. تزين المنطقة التاريخية بآلاف الأضواء المتلألئة والزخارف الاحتفالية، مما يخلق مشهدًا مستوحى من إحدى روايات ديكنز. تتيح "جولات المنازل على ضوء الشموع في كيب ماي" السنوية للزوار استكشاف النزل والمنازل المزينة بشكل جميل، والانغماس في دفء وسحر حقبة ماضية. وفي الوقت نفسه، تصبح موريستاون أرض العجائب الشتوية حيث تعد موريستاون جرين التاريخية بمثابة محور احتفالات الأعياد. تمتلئ المنطقة الخضراء بالأضواء والديكورات، وتستضيف المدينة مهرجان عيد الميلاد الذي يتميز بعروض المنحوتات الجليدية وزيارات سانتا وركوب العربات التي تجرها الخيول.

سواء كنت تبحث عن أرض العجائب الثلجية أو ملاذًا ساحليًا احتفاليًا، فإن هذه المدن توفر المكان المثالي للاحتفال بسحر عيد الميلاد. للحصول على القائمة الكاملة لأكثر 75 مدينة "عيد الميلاد" في أمريكا، قم بزيارة موقع Mixbook وابدأ في التخطيط لمغامرات عطلتك الآن.