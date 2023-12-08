احصل على أرجل قوية باستخدام الحد الأدنى من المعدات

ملخص: لا تحتاج إلى آلات فاخرة أو عضوية في صالة الألعاب الرياضية لتدريب ساقيك بشكل فعال. ستوضح لك هذه المقالة تمرينًا مدته 20 دقيقة باستخدام الأوزان الحرة أو وزن جسمك فقط. من خلال دمج المجموعات الفائقة، يمكنك زيادة تنشيط العضلات وحرق السعرات الحرارية لفقدان الدهون.

إذا كنت تعتقد أنك بحاجة إلى معدات رياضية باهظة الثمن لتدريب ساقيك، فكر مرة أخرى! يمكنك تحقيق نتائج رائعة بمجرد استخدام زوج من الدمبل أو وزن جسمك. بالإضافة إلى ذلك، لن يستغرق هذا التمرين سوى 20 دقيقة من وقتك. السر يكمن في استخدام المجموعات الفائقة.

تتضمن المجموعات الفائقة أداء تمرينين متتاليين دون الراحة بينهما. يتيح لك هذا تحقيق أقصى قدر من التمرين في فترة زمنية أقصر. فهو لا يزيد من تنشيط العضلات فحسب، بل يساعد أيضًا في تقليل الدهون في الجسم. وفقًا لـ Nuffield Health، فإن الطلب الأيضي المرتفع خلال المجموعات الشاملة يحرق السعرات الحرارية ويعزز فقدان الدهون.

يتكون هذا التمرين من مجموعتين شاملتين، بإجمالي أربعة تمارين. يمكنك استخدام الدمبل لاثنين منهم، أو ببساطة الاعتماد على وزن جسمك. استهدف تكرار كل تمرين من 10 إلى 12 مرة ضمن المجموعة الشاملة، ثم استريح لمدة 40 إلى 60 ثانية قبل تكرار المجموعة الشاملة مرتين أخريين.

فيما يلي التمارين لكل مجموعة فرعية:

المجموعة الفائقة 1:

– التمرين الأول: القرفصاء بالدمبل أو القرفصاء بوزن الجسم

– التمرين 2: تمرين القرفصاء البلغاري أو الطعنات العكسية

المجموعة الفائقة 2:

– التمرين 3: الرفعة المميتة بالدمبل أو صباح الخير

– التمرين 4: الجسور المؤخرة بساق واحدة أو دفعات الورك

من خلال اتباع هذا التمرين بانتظام، ستلاحظ تحسينات كبيرة في قوة الساق وثباتها. والجزء الأفضل؟ يمكنك أن تفعل كل ذلك وأنت مرتاح في منزلك.

لذا، سواء كنت تفضل استخدام الأوزان الحرة أو الاعتماد فقط على وزن جسمك، فإن هذا التمرين سيساعدك على الحصول على أرجل قوية ومتناسقة. لا تقلل من شأن قوة البساطة – يمكنك الوصول إلى أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك بأقل قدر من المعدات والوقت. جربه واستمتع بفوائد تمرين الساق السريع والفعال!