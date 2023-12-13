يقوم Twitch بتحديث سياسات المحتوى الجنسي

قامت Twitch، منصة البث المباشر المملوكة لشركة Amazon، بإجراء تغييرات مؤخرًا على سياساتها المتعلقة بالمحتوى الجنسي. تنص الإرشادات الجديدة على أن أنواعًا معينة من المحتوى الجنسي التي كانت محظورة سابقًا سيتم السماح بها الآن إذا تم تصنيفها بشكل مناسب.

بموجب القواعد المحدثة، سيتم الآن السماح بتصوير الطبيعة الفنية مثل الرسومات أو الرسوم المتحركة أو المنحوتات التي تحتوي على "ثديين و/أو أعضاء تناسلية أو أرداف مكشوفة بالكامل بغض النظر عن الجنس" طالما أن منشئي المحتوى يصنفون المحتوى على أنه يحتوي على محتوى جنسي. المواضيع. ومع ذلك، لا تزال الأفعال الجنسية الخيالية والاستمناء محظورة.

وفي منشور بالمدونة، ذكرت Twitch أن هذا التغيير في السياسة تم إجراؤه استجابةً لتعليقات مجتمع الفنانين على المنصة. واعترفت الشركة بأن السياسة السابقة كانت مقيدة للغاية ولم تأخذ في الاعتبار تأثير المحتوى الفني.

تجدر الإشارة إلى أن Twitch لا يزال لا يسمح لمقدمي البث أن يكونوا عراة كليًا أو جزئيًا. ومع ذلك، فإن المحتوى الذي يسلط الضوء عمدًا على الثديين أو الأرداف أو منطقة الحوض، بالإضافة إلى الكتابة على الجسد والرسم على الجسد على الثدي و/أو الأرداف التي تظهر فيها الإناث، سيتم السماح به باستخدام تصنيف "موضوعات جنسية". بالإضافة إلى ذلك، يُسمح الآن بالرقصات مثل twerking، وطحن، والرقص على العمود دون تسمية.

تظل سياسة Twitch دون تغيير فيما يتعلق بالألعاب التي تركز على العري أو المواد الإباحية أو العنف الجنسي. لا تزال هذه الأنواع من الألعاب محظورة تمامًا. بالنسبة للألعاب التي تحتوي على عُري بالصدفة، فإن تصنيف محتوى الألعاب المصنفة للبالغين يكون كافيًا.

قدمت منصة البث المباشر ملصقات تصنيف المحتوى (CCL) في يونيو كوسيلة لضمان تصنيف المحتوى بدقة. من خلال تمكين التصنيف المناسب للمحتوى الجنسي باستخدام CCLs، تعتقد Twitch أن بعض القيود السابقة لم تعد ضرورية.

علاوة على ذلك، يجب على المشاهدين تقديم موافقة صريحة قبل مشاهدة البث الذي يحمل علامة تصنيف المحتوى. لن تقوم Twitch بعد الآن بالترويج لأحداث البث المباشر التي تحتوي على ملصقات تشير إلى المخدرات و/أو التسمم والاستخدام المفرط للتبغ و/أو الصور العنيفة والرسومية و/أو المقامرة و/أو الموضوعات الجنسية على الصفحة الرئيسية نظرًا للطبيعة المرئية لهذه المواضيع.

سيتلقى مقدمو البث الذين يفشلون في تطبيق ملصق تصنيف المحتوى الصحيح تحذيرات، وسيقوم Twitch بتطبيق التصنيف الصحيح إذا لزم الأمر. ستؤدي المخالفات المتكررة إلى قفل الملصق مؤقتًا ولكنها لن تؤدي إلى التعليق.