Twitch يقوم بتحديث السياسة لتحسين الإشراف على المحتوى الجنسي

أعلنت منصة البث الشهيرة Twitch، عن تغييرات في سياساتها المتعلقة بالمحتوى الجنسي في محاولة لتحسين الاعتدال. وبموجب السياسة الجديدة، سيسمح Twitch ببعض المحتوى المحظور مسبقًا، طالما تم تصنيفه بوضوح لتحذير المشاهدين.

يأتي هذا التحديث بعد أن واجهت Twitch انتقادات بسبب تعاملها غير المتسق مع المحتوى الجنسي في الماضي. في حين أن بعض القائمين على البث المباشر قد تلقوا حظرًا أو تحذيرات بسبب التعرض العرضي، لم يواجه البعض الآخر أي عواقب لحوادث مماثلة. استجابةً لهذه المخاوف، طبقت Twitch نظام تسمية تصنيف المحتوى (CCL)، مما يسمح لمنشئي المحتوى بتحذير المستخدمين بشأن الموضوعات الجنسية أو المقامرة أو الابتذال أو أي محتوى للبالغين في تدفقاتهم.

على وجه التحديد، تسمح السياسة الجديدة "بتسليط الضوء بشكل متعمد على الثديين أو الأرداف أو منطقة الحوض" بالإضافة إلى "الثدي و/أو الأعضاء التناسلية أو الأرداف المكشوفة بالكامل بغض النظر عن الجنس" في شكل مرسوم أو متحرك أو منحوت. لن يحتاج Twitch أيضًا إلى تسمية للتدفقات التي تتضمن twerking، والطحن، والرقص على العمود. ومع ذلك، لا تزال المنصة تحظر الألعاب الجنسية والعنف الجنسي والمواد الإباحية الصريحة.

تدعي Angela Hession، كبيرة مسؤولي ثقة العملاء في Twitch، أن تحديث السياسة كان مدفوعًا بتعليقات القائمين على البث الذين وجدوا الإرشادات السابقة مربكة. من خلال دمج القواعد الخاصة بالمحتوى الموحٍ جنسيًا والمحتوى الجنسي الصريح، يهدف Twitch إلى منع تعرض مقدمي البث المباشر للإناث للعقوبات غير العادلة.

على الرغم من أن مجموعات البث للبالغين لن تظهر على الصفحة الرئيسية، إلا أنه لا يزال بإمكان المستخدمين البحث عن المحتوى المصنف أو العثور عليه مباشرةً على قناة منشئ المحتوى. بالإضافة إلى ذلك، سيطبق Twitch تلقائيًا تصنيف "لعبة مصنفة للكبار" على مجموعات البث التي تتضمن ألعابًا ذات تصنيف للكبار.

لمزيد من المعلومات حول تحديث سياسة Twitch والأسباب الكامنة وراءه، يمكن للمستخدمين الرجوع إلى قسم الأسئلة الشائعة أسفل منشور مدونة Twitch.