تم إصدار Turok 3 Remastered مبكرًا على Nintendo Switch، والمطور يقر بوجود أخطاء

تم إصدار Turok 3 Remastered الذي طال انتظاره في وقت أبكر مما كان متوقعًا على Nintendo Switch في أوروبا وأوقيانوسيا، مما فاجأ مطورها، Nightdive Studios. اعتذر الاستوديو الذي يقف وراء النسخة الجديدة من System Shock عن الارتباك المحيط بتأخير تاريخ الإصدار، مؤكدًا للجماهير أن هذا الإطلاق المبكر غير المتوقع لم يكن جزءًا من الخطة الأصلية.

نظرًا لسوء التواصل مع Nintendo of Europe، أصبحت لعبة Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered متاحة على متجر eShop في 14 نوفمبر، على الرغم من أنه كان من المفترض أن تكون في 30 نوفمبر جنبًا إلى جنب مع منصات أخرى. ونتيجة لذلك، لا تزال اللعبة تحتوي على العديد من الأخطاء، كما أن بعض ميزات جودة الحياة مفقودة. تعمل Nightdive Studios بجد على معالجة هذه المشكلات وتخطط لإصدار تصحيح في منتصف ديسمبر لتصحيح الوضع.

أحد الأخطاء المعروفة هو العطل الذي يحدث عند محاولة الوصول إلى قائمة البداية أثناء تحديد شخصية أثناء تسلسل المقدمة. بالإضافة إلى ذلك، ميزات مثل المناعة غائبة، ولا يتوفر حاليًا خياران للغش. على الرغم من أن سعر اللعبة يبلغ 24.99 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، إلا أنه لا يوجد حاليًا أي تحذير على صفحة eShop بخصوص هذه الأخطاء أو الميزات المفقودة.

يرجع التأخير في حل هذه المشكلات في المقام الأول إلى عملية اعتماد اللعبة مع شركة Nintendo الأوروبية. وبينما ستتلقى المنصات الأخرى النسخة المصححة في 30 نوفمبر، تؤكد Nightdive Studios للاعبين أنهم يعملون بلا كلل لحل هذه المشكلات في أقرب وقت ممكن.

على الرغم من هذه النكسة، تظل Nightdive Studios ملتزمة بتنشيط الألعاب الكلاسيكية. بعد أن أصدروا بالفعل نسخًا معدلة من أول عنوانين من Turok، قد تمثل النسخة المعدلة من Turok 3 نهاية عملهم على الامتياز. ومع ذلك، مع تفاني Nightdive في إحياء الكلاسيكيات المفقودة، قد لا يكون الباب مغلقًا تمامًا في سلسلة Turok.

أسئلة وأجوبة:

س: متى تم إصدار Turok 3 Remastered على Nintendo Switch؟

ج: تم إصدار Turok 3 Remastered قبل الوقت المحدد له على Nintendo Switch في أوروبا وأوقيانوسيا في 14 نوفمبر.

س: لماذا تحتوي لعبة Turok 3 Remastered على أخطاء؟

ج: تم إصدار اللعبة قبل الأوان ولم يتمكن المطور Nightdive Studios من إصلاح جميع الأخطاء قبل الإطلاق.

س: هل سيتم إصلاح الأخطاء في Turok 3؟

ج: نعم، تعمل Nightdive Studios بنشاط على معالجة الأخطاء وتخطط لإصدار تصحيح في منتصف ديسمبر.

س: هل هناك أي ميزات مفقودة في Turok 3 Remastered؟

ج: نعم، بعض ميزات جودة الحياة، بما في ذلك الحصانة والغش، مفقودة حاليًا من اللعبة.

س: هل سيتم إبلاغ اللاعبين بالأخطاء والميزات المفقودة قبل الشراء؟

ج: لسوء الحظ، لا يوجد حاليًا أي تحذير بشأن الأخطاء أو الميزات المفقودة في صفحة Turok 3 Remastered eShop.