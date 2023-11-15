مجلس سلامة النقل يتفقد القاطرة الغارقة في خليج ميل

أجرى مفتشو مجلس سلامة النقل (TSB) عملية تفتيش واسعة النطاق يوم الثلاثاء لقاطرة غارقة سقطت قبالة شاطئ ريك في فانكوفر في أكتوبر. وجاء التفتيش بعد انتشال جثة رجل يبلغ من العمر 61 عاما كان على متن السفينة أثناء الغرق. وصل فريق تفتيش TSB إلى Mill Bay لتقييم حالة السفينة وجمع المعلومات المهمة لتحديد سبب الحادث.

أدى غرق القاطرة، التي تحمل اسم Green Hornet، إلى إطلاق عملية بحث بحرية بعد أن أصدر مشغل القارب نداء استغاثة. ومع ذلك، أكد غواصون من حوامة تابعة لخفر السواحل الكندي في وقت لاحق أنه لم يكن هناك أفراد إضافيون على متن الطائرة وقت وقوع الحادث.

تم رفع القاطرة الغارقة أخيرًا في 8 نوفمبر ونقلها إلى Mill Bay. صرح المتحدث باسم TSB، هوغو فونتين، أن المقاول المسؤول عن إنقاذ السفينة أخذها إلى ساحة أعماله في Mill Bay لمزيد من التحقيق والفحص.

في حين أن السبب المحدد للغرق لم يتم الكشف عنه بعد، فمن الجدير بالملاحظة أن الحادث وقع أثناء ظروف جوية سيئة مع رياح قوية وأمواج هائجة سائدة في ذلك الوقت. ويقوم مكتب تقييس الاتصالات بتحليل جميع المعلومات المتاحة بدقة، بما في ذلك سجلات الطقس، لفهم الظروف التي أدت إلى الحادث المؤسف بشكل أفضل.

يعد التفتيش الذي أجراه مكتب تقييس الاتصالات في Mill Bay خطوة حاسمة في تحقيقهم الشامل، والذي يهدف إلى الكشف عن العوامل الأساسية التي تساهم في الغرق. ولن تسلط النتائج التي توصلوا إليها الضوء على الحادث المحدد فحسب، بل يمكن أن تؤدي إلى تعزيز تدابير السلامة في العمليات البحرية.

أسئلة وأجوبة

1. ما سبب غرق القاطرة Green Hornet؟

ولم يتم بعد تحديد سبب الغرق. ويحقق مجلس سلامة النقل في الحادث للتأكد من العوامل الأساسية.

2. هل كان هناك أي شخص آخر على متن السفينة أثناء الغرق؟

وأكد غواصون من خفر السواحل الكندي أنه لم يكن هناك أي أفراد آخرين على متن السفينة Green Hornet وقت وقوع الحادث.

مصادر:

– Vancouver Sun: [عنوان URL للمجال بدون الصفحة الفرعية]