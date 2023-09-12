آخر العناوين: تبادل السجناء مع إيران، موافقة إدارة الغذاء والدواء على لقاح جديد، محاكمة مكافحة الاحتكار ضد جوجل، تهديد الإعصار، عودة برنامج درو باريمور الحواري، وكارثة النبيذ في البرتغال

وفي الأخبار الأخيرة، اتخذت إدارة بايدن خطوة نحو تأمين إطلاق سراح خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران من خلال إصدار تنازل للبنوك لتحويل 6 مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية المجمدة دون خوف من العقوبات الأمريكية. وقد تم إخطار الكونجرس بهذا التطور، ومن المحتمل أن تتم عملية تبادل الأسرى في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. وفي المقابل، سيتم أيضًا إطلاق سراح خمسة مواطنين إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة. وتهدف هذه الخطوة الدبلوماسية إلى تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الموافقة على لقاح جديد لفيروس كورونا يستهدف على وجه التحديد البديل الفرعي للأوميكرون، استعدادًا لموسم فيروسات الجهاز التنفسي القادم في الخريف. في حين تمت الموافقة على اللقاح لأي شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فما فوق، فإن اللجنة الاستشارية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ستجتمع لتحديد نهج أكثر استهدافًا. ومن المتوقع أن يكون اللقاح متاحًا في وقت لاحق من هذا الأسبوع وسيكون مجانيًا لمعظم الأمريكيين الذين لديهم تأمين خاص أو Medicaid أو Medicare.

وكان المغرب بطيئا في قبول المساعدات الخارجية بعد الزلزال الأخير. وواجهت البلاد تحديات في تنسيق جهود الإغاثة وتوزيع المساعدات على المناطق المتضررة، مما أدى إلى تأخير في مساعدة المتضررين من الكارثة.

من المقرر أن تبدأ وزارة العدل محاكمة مكافحة الاحتكار ضد شركة جوجل، حيث سيتم التدقيق في عملاق التكنولوجيا لاحتمال استخدام موقعه المهيمن في سوق محركات البحث لخنق المنافسة في البحث والإعلان. هذه المحاكمة رفيعة المستوى هي الأولى من نوعها ضد شركة تكنولوجيا كبرى منذ أكثر من عقدين من الزمن، ويمكن أن يكون لها آثار كبيرة على صناعة التكنولوجيا ومدى وصول جوجل في المستقبل.

يشكل إعصار لي تهديدًا متزايدًا لشرق نيو إنجلاند، مع احتمال هبوب رياح قوية وأمطار غزيرة وعرام العواصف. وفي حين أنه من المتوقع أن تظل في عرض البحر، فقد تتعرض السفينتان البحريتان الكنديتان ونوفا سكوتيا لضربة مباشرة. ومن المتوقع أن تضعف العاصفة ولكن يزداد حجمها مع تحركها شمالًا.

وسط الإضرابات المستمرة في هوليوود، تعيد درو باريمور برنامجها الحواري. يأتي هذا القرار في وقت تم فيه تعليق العديد من الإنتاجات، مما يوفر للمشاهدين محتوى جديدًا أثناء فترة توقف الصناعة.

في كارثة متعلقة بالنبيذ، غمر ما يقرب من 600,000 ألف جالون من النبيذ الأحمر شوارع ساو لورنسو دو بايرو بالبرتغال، بعد انفجار خزانين من النبيذ تابعين لمعمل تقطير محلي. وتمكن رجال الإطفاء من تحويل الكمية الهائلة من النبيذ إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي. وكان من المقرر إتلاف النبيذ بسبب وجود فائض هذا العام، مما يجعله غير صالح للاستهلاك.

وأخيرًا، يمكن الآن لمستخدمي Chrome الاستفادة من إعدادات الخصوصية والإعلان الجديدة. تهدف هذه الإعدادات إلى تعزيز الخصوصية ومنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في تجربة التصفح الخاصة بهم. لمزيد من التفاصيل، قم بتنزيل تطبيق The Post أو اشترك في النشرة الإخبارية الخاصة بهم للبقاء على اطلاع على آخر الأخبار في "The 7".

مصادر:

– صفقة تبادل الأسرى مع إيران: [المصدر]

– موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على لقاح جديد لفيروس كورونا: [المصدر]

– قبول المغرب مساعدات خارجية لمواجهة الزلازل: [المصدر]

– محاكمة مكافحة الاحتكار ضد جوجل: [المصدر]

– تهديد الإعصار لشرق نيو إنجلاند: [المصدر]

– برنامج درو باريمور الحواري: [المصدر]

– كارثة النبيذ في البرتغال: [المصدر]

- إعدادات الخصوصية والإعلان الجديدة على Chrome: [المصدر]