ينفي دونالد ترامب كونه دكتاتورًا ويشكك في أهلية بايدن لتولي المنصب

في قاعة المدينة الأخيرة مع شون هانيتي من قناة فوكس نيوز، تناول الرئيس السابق دونالد ترامب الشائعات المتداولة حول نواياه إذا عاد إلى منصبه في عام 2025. وأوضح ترامب، الذي تردد في البداية في الرد، أنه لن يكون دكتاتورا. باستثناء اليوم الأول من ولايته الثانية. وأوضح أن سلطته الديكتاتورية ستمارس فقط فيما يتعلق بقضيتين محددتين – إغلاق الحدود وتوسيع عمليات الحفر.

ربما كان ترامب يحاول، من خلال الإعلان صراحة عن موقفه غير الدكتاتوري، نزع فتيل المخاوف المتزايدة بشأن النهج الاستبدادي في فترة ولايته الثانية المقترحة. ومع ذلك، سرعان ما استغلت حملة الرئيس جو بايدن تعليقاته، واستخدمتها كدليل على نوايا ترامب المزعومة. لاحظت جولي تشافيز رودريجيز، مديرة حملة بايدن هاريس، أن ترامب كان صريحًا بشأن خططه وحث الأمريكيين على أخذه على محمل الجد.

خلال قاعة المدينة، شكك ترامب أيضًا في مستقبل الرئيس بايدن كمرشح ديمقراطي في عام 2024. وأشار إلى مخاوف بشأن صحة بايدن العقلية والجسدية، معربًا عن شكوكه في قدرته على تحمل عملية الحملة الانتخابية المرهقة. أثار ترامب، البالغ من العمر 77 عامًا، تساؤلات حول عمر بايدن وقدراته في الماضي.

وعندما سئل ترامب عن الخلفاء المحتملين لبايدن، أشار بشكل غير مباشر إلى جافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، مستشهدا بأدائه في مناظرة جرت مؤخرا. على الرغم من عدم تأييده لنيوسوم صراحة، أشاد ترامب بعرضه بينما انتقد افتقاره إلى الدقة الواقعية.

وفي وقت سابق من ذلك اليوم، كان بايدن قد حضر حملة لجمع التبرعات وأدلى ببيان مهم بشأن خطط إعادة انتخابه. وأشار إلى أنه إذا كان يعتقد أن ترامب سيكون المرشح الجمهوري، فقد لا يترشح لولاية ثانية. ومع ذلك، عند الضغط عليه أكثر، أوضح بايدن أنه ليس لديه أي نية للانسحاب في الوقت الحالي.

هذه التعليقات الأخيرة من دونالد ترامب بشأن دكتاتوريته، ولياقة بايدن للمنصب، والخلفاء المحتملين تسلط الضوء على التوتر السياسي المستمر والتكهنات المحيطة بانتخابات عام 2024. ومع تمهيد المسرح لمعارك سياسية مستقبلية، تقدم التصريحات التي أدلى بها كل من ترامب وبايدن لمحة عن الطريق الذي قد يكون مثيرًا للجدل في المستقبل.