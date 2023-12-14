القبض على ثلاث سيدات بتهمة محاولة السرقة في متجر بيع بالتجزئة محلي

ملخص: تم القبض مؤخرًا على ثلاث نساء لمحاولتهن سرقة بضائع من متجر بيع بالتجزئة بارز في أوديسا، تكساس. المشتبه بهم، وهم لويزا فرناندا مولينا، ودانيلي أندريا لويزا، ويوسلين كويلار فيلتريس، متهمون بسرقة الممتلكات والانخراط في نشاط إجرامي منظم. وقع الحادث في أحد مواقع Walmart في 28 نوفمبر، حيث لاحظ أحد موظفي حماية الأصول السلوك المشبوه واحتجز الثلاثي. كشفت أدلة فيديو من محطة الدفع الذاتي أن النساء كن يحزمن البضائع دون مسحها ضوئيًا أو دفع ثمنها، مما أدى إلى سرقة ما يقدر بنحو 800 دولار من البضائع المسروقة. تم القبض على المشتبه بهم على الفور وتم نقلهم بعد ذلك إلى مركز إنفاذ القانون في مقاطعة إكتور للمعالجة. من بين الثلاثة، دفعت مولينا بالفعل الكفالة بسند مشترك بقيمة 6,000 دولار، في حين تم تسليم فيلتريس ولويزا إلى إدارة الهجرة والجمارك.

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