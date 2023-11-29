Tribes 3: Rivals تم الكشف عنها باعتبارها لعبة FPS قائمة على الفريق مع ميزات لعب فريدة

كشفت شركة Prophecy Games، الشركة المطورة لسلسلة Tribes المرتقبة، أخيرًا عن أحدث إصداراتها، Tribes 3: Rivals. ترتقي هذه اللعبة القادمة بنوع إطلاق النار التنافسي من منظور الشخص الأول إلى آفاق جديدة من خلال أسلوب اللعب القائم على الفريق، وآليات الحركة سريعة الوتيرة، والحرب القائمة على الطبقات.

في Tribes 3: Rivals، يخوض اللاعبون معارك ضارية للاستيلاء على علم فريق العدو أثناء الدفاع عن علمهم. ولمساعدتهم في مهمتهم، يمكن للاعبين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الفئات - الخفيفة والمتوسطة والثقيلة - كل منها مجهز بقدرات وامتيازات وتحميل أسلحة فريدة. يدور نظام الحركة عالي السرعة في اللعبة حول الاستخدام المبتكر للطيران النفاث و"التزلج"، مما يسمح للاعبين بالتنقل عبر الخرائط الواسعة بسرعة وخفة حركة استثنائيتين.

على الرغم من أن Tribes 3 تدعم حاليًا مباريات 5 ضد 5، إلا أن Prophecy Games تدرس بشكل فعال أحجام أوضاع اللعبة الأخرى بناءً على تعليقات اللاعبين. بالإضافة إلى ذلك، لدى المطورين خطط لتقديم أوضاع لعب أخرى، مثل التجارب الزمنية، وإدراج المركبات في التحديثات المستقبلية. علاوة على ذلك، توفر Tribes 3 للاعبين القدرة على إنشاء مباريات مخصصة وأنماط لعب وحتى تصميم المحتوى الخاص بهم بطريقة تدريجية.

على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن تاريخ إصدار لعبة Tribes 3: Rivals بعد، إلا أن المشجعين المتحمسين يمكنهم المشاركة في اختبارات اللعب المحدودة التي ستقام خلال الأشهر القليلة المقبلة. الاشتراك في اختبارات اللعب هذه متاح على الموقع الرسمي للعبة. من المتوقع إطلاق Tribes 3 على الكمبيوتر الشخصي عبر منصات شهيرة مثل Steam وEpic Games Store، مع وجود خطط لإصدار وحدة التحكم على PlayStation وXbox في وقت لاحق.

فيما يتعلق بالسعر، سيكون الإصدار الأساسي من Tribes 3 متاحًا مقابل 19.95 دولارًا أمريكيًا، مع توفر الإصدارات المتميزة مستحضرات تجميل إضافية بسعر أعلى. تُطمئن شركة Prophecy Games اللاعبين بأن الأسلحة لن تتطلب فتحها وأنه سيكون من السهل الوصول إلى جميع العناصر غير التجميلية. ويتوقع المطورون أيضًا تقديم عناصر تجميلية فقط لعمليات الشراء داخل اللعبة، إلى جانب إمكانية الحصول على تذكرة موسمية.

Tribes 3: Rivals مبنية على إرث سلسلة Tribes، التي ظهرت لأول مرة في عام 1998 وحظيت بإشادة النقاد على مر السنين. ألعاب Prophecy، التي كانت في السابق جزءًا من Hi-Rez Studios، انبثقت كاستوديو مستقل في أوائل عام 2020 لمواصلة تطوير Tribes واستكشاف إمكاناتها بشكل أكبر.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: ما هي الميزات الفريدة للعبة Tribes 3: Rivals؟

ج: تتميز لعبة Tribes 3 بأسلوب لعب يعتمد على الفريق، وآليات حركة سريعة الوتيرة، وحرب طبقية، وتجمع بين طيران jetpack و"التزلج" لتحسين القدرة على الحركة.

س: هل يمكن للاعبين إنشاء أوضاع ومحتوى مخصص للعبة؟

ج: نعم، تسمح Tribes 3 للاعبين بإنشاء مطابقات مخصصة وأنماط لعب ومحتوى من إنشاء المستخدم.

س: هل ستدعم لعبة Tribes 3 أوضاع اللعب والمركبات الأخرى في المستقبل؟

ج: نعم، تخطط Prophecy Games لتقديم أوضاع لعب إضافية، مثل التجارب الزمنية، وتضمين المركبات في التحديثات المستقبلية.

س: ما هي تكلفة لعبة Tribes 3، وما هي العناصر التي يمكن شراؤها داخل اللعبة؟

ج: تبلغ تكلفة الإصدار الأساسي من Tribes 3 19.95 دولارًا أمريكيًا، مع توفر الإصدارات المميزة عناصر تجميل إضافية. يؤكد المطورون للاعبين أن فتح الأسلحة ليس ضروريًا، وأنه سيكون من السهل الوصول إلى العناصر غير التجميلية. ستتكون عمليات الشراء داخل اللعبة بشكل أساسي من عناصر تجميلية، وقد تتوفر تذكرة موسمية.

س: متى سيتم إصدار القبائل 3؟

ج: لم يتم الإعلان عن تاريخ إصدار Tribes 3 بعد، ولكن سيتم إجراء اختبارات لعب محدودة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

س: ما هي المنصات التي ستكون لعبة Tribes 3 متاحة عليها؟

ج: سيتم إطلاق Tribes 3 مبدئيًا على الكمبيوتر الشخصي عبر Steam ومتجر Epic Games Store، مع وجود خطط لإصدارها على PlayStation وXbox في وقت لاحق.

مصادر:

المقال مستوحى من: [IGN](ign.com)