مطارات هيوستن تنفذ مشاريع توسعة وتجديد كبرى

تشهد المطارات في هيوستن تطويرًا كبيرًا لاستيعاب عدد متزايد من المسافرين. هناك مشاريع قصيرة وطويلة الأجل قيد التنفيذ، ولكل منها آثاره الخاصة على الركاب.

على المدى القصير، سيكون هناك إغلاق بين عشية وضحاها لأجزاء من طريق المحطة الشمالية في مطار بوش. تعتبر عمليات الإغلاق هذه ضرورية لتسهيل بناء جسر نظام مناولة الأمتعة. وبمجرد اكتماله، سيمتد هذا النظام الجديد على مسافة ميل ونصف وسيكون لديه القدرة على معالجة 2,400 كيس في الساعة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء جسر بطول 157 قدمًا كجزء من هذا المشروع. يجب أن يتوقع المسافرون تحويلات وتأخيرات محتملة بين الساعة 9 مساءً و5 صباحًا حتى 8 ديسمبر. يُنصح المسافرون الذين لديهم رحلات طيران في وقت متأخر من الليل أو في الصباح الباكر بالوصول إلى المطار مبكرًا للسماح بهذه الاضطرابات.

بالنسبة لأولئك الذين يسافرون إلى المحطات C أو D أو E، يجب تخصيص وقت إضافي للتنقل حول أعمال البناء الجارية. سيتم إعادة توجيه السيارات التي تقترب من مطار بوش من Will Clayton Parkway لدخول المطار عبر JFK Boulevard. قد يواجه المسافرون المغادرون من المبنى D بعد الساعة 9 مساءً تأخيرات نتيجة لأعمال البناء.

وبالتطلع إلى المدى الطويل، أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز مؤخرًا عن خطة بقيمة 2.6 مليار دولار لتجديد وتوسيع المبنى B. وسيوفر هذا المشروع 1,500 فرصة عمل جديدة لشركة يونايتد في هيوستن، بالإضافة إلى 4,000 وظيفة بناء. وأشاد عمدة هيوستن سيلفستر تورنر بتعاون شركة الطيران مع المدينة، مؤكدا على تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المحلي والاتصال العالمي.

سيتضمن مشروع يونايتد تركيب نظام جديد للأمتعة، وبناء نادي يونايتد الجديد، وتوسيع سعة البوابة في مطار بوش بنسبة 40%. تهدف هذه التحسينات إلى استيعاب عدد أكبر من المسافرين خلال تواريخ ذروة السفر. ومن المقرر الانتهاء من المشروع في عام 2026، في الوقت المناسب لكأس العالم لكرة القدم في ذلك الصيف.

تدل هذه التطورات في مطارات هيوستن على التزام المدينة بتعزيز تجارب السفر وتعزيز النمو الاقتصادي. ومع أعمال البناء والتوسع المستمرة، يمكن للمسافرين أن يتوقعوا مرافق محسنة وراحة أكبر في السنوات القادمة.