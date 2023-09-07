Tranya Nova: خيار مناسب للميزانية لسماعات الأذن النشطة المانعة للضوضاء

تشتهر العلامة التجارية Tranya في الصناعة بسماعات الأذن الرياضية والساعات الذكية عالية الجودة. الآن، أضافوا Tranya Nova إلى مجموعتهم، وهو زوج من سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية التي تعمل على إلغاء الضوضاء. في هذه المراجعة، سنلقي نظرة فاحصة على تصميم وميزات وأداء سماعات الأذن Nova.

أولا، دعونا نتحدث عن التصميم. تأتي سماعات الأذن نوفا باللون الأزرق منتصف الليل الأنيق الذي ينضح بالأناقة. يضيف المظهر اللامع لعلبة الشحن إلى مظهرها المتميز. تم تصميم الحافظة للتشغيل بيد واحدة، مما يجعلها مريحة في الاستخدام. ومن الجدير بالذكر أيضًا مقاومة الماء بمعيار IPX5، مما يجعل سماعات الأذن هذه مناسبة لمختلف الأنشطة.

بالانتقال إلى الميزات، تم تجهيز سماعات الأذن Nova بنظام CC3072، الذي يوفر تقنية Bluetooth 5.3 للاتصال السلس. إحدى الميزات البارزة هي الاتصال متعدد النقاط، والذي يسمح لك بتوصيل جهازين في وقت واحد. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتميز بتقنية Qualcomm aptX Adaptive للحصول على صوت عالي الجودة ووضع ألعاب مع زمن وصول منخفض.

يعمل تطبيق Tranya سهل الاستخدام على تحسين التجربة الشاملة من خلال توفير ميزات مثل مراقبة عمر البطارية لسماعات الأذن وعلبة الشحن وإعدادات المعادل القابلة للتخصيص والتحكم في التخصيص لكل سماعة أذن.

من حيث الأداء، فإن سماعات الأذن Nova مثيرة للإعجاب بتسع ساعات من وقت التشغيل، وتوفر علبة الشحن ثلاث شحنات كاملة إضافية، بإجمالي 36 ساعة من وقت التشغيل. يتم الشحن بسرعة، ويستغرق أقل من ساعة لكل من سماعات الأذن والعلبة. كما يتم دعم الشحن اللاسلكي، وهي ميزة مرحب بها دائمًا.

عندما يتعلق الأمر بإلغاء الضوضاء، تعمل سماعات الأذن Nova على تقليل الضوضاء الخلفية منخفضة التردد مثل حركة المرور بمقدار 43 ديسيبل. كما أنها تعمل أيضًا على قمع الأصوات ذات التردد المتوسط ​​بشكل فعال، مثل أحاديث المقاهي. يتم تخفيف الاضطرابات عالية التردد، مثل أصوات الصراخ، مما يضمن تجربة استماع مريحة.

تعد جودة الصوت من المزايا القوية الأخرى لسماعات الأذن Nova. مع محرك ديناميكي مركب مقاس 12 مم، فإنها توفر جودة صوت مذهلة. يتميز صوت الجهير بالقوة ولكن يمكن التحكم فيه، مما يوفر تجربة استماع مرضية. توفر الوسائط الوضوح والدفء ولكنها يمكن أن تستفيد من المزيد من السطوع. الترددات العالية واضحة وحيوية دون أن تطغى على نطاقات التردد الأخرى.

في الختام، تقدم سماعات Tranya Nova True Wireless Earbuds حزمة مقنعة للمستخدمين الذين يبحثون عن سماعات أذن فعالة لإلغاء الضوضاء وصديقة للميزانية. إن اتصالها المذهل وتطبيقها سهل الاستخدام وأدائها القوي يجعلها خيارًا قويًا لأولئك الذين يقدرون الجودة والقدرة على تحمل التكاليف.

مصادر:

- وثائق سماعات الأذن Tranya Nova