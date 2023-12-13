تسلا تستدعي ما يقرب من 200,000 ألف سيارة في كندا لمشكلة الطيار الآلي

في تطور حديث، بدأت شركة تسلا في استدعاء ما يقرب من 193,000 سيارة في كندا بسبب مشكلة في وظيفة الطيار الآلي الخاصة بها. ذكرت هيئة النقل الكندية، أن شركة Tesla ستعالج المشكلة من خلال تحديث البرنامج عبر الهواء لتصحيح ميزات مساعدة السائق المتقدمة. سيتم توثيق هذا الاستدعاء في قاعدة بيانات هيئة النقل الكندية للمركبات التي تم سحبها لأسباب تتعلق بالسلامة.

يأتي هذا الإجراء بعد أن استدعت تسلا أكثر من مليوني سيارة عبر تشكيلة طرازاتها، التي تم تصنيعها بين أكتوبر 2012 وديسمبر 2023. وكان الاستدعاء مدفوعًا بتحقيق مكثف أجرته الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة على الطرق السريعة. وبحثت الهيئة الرقابية في سلسلة من الحوادث التي شملت سيارات تسلا المجهزة بميزة الطيار الآلي، والتي أدى بعضها إلى وقوع وفيات.

ولسوء الحظ، لم تقدم تيسلا حتى الآن أي تعليقات بخصوص هذا الاستدعاء الأخير. ومن الأهمية بمكان بالنسبة لمالكي Tesla في كندا أن يظلوا على اطلاع وأن يتخذوا التدابير المناسبة إذا تأثرت سياراتهم بالاستدعاء.

يعد ضمان سلامة المركبات ووظائفها أمرًا بالغ الأهمية، ويجب على شركات صناعة السيارات اتخاذ خطوات استباقية لمعالجة أي مشكلات على الفور. يوضح قرار Tesla بتوفير تحديث برنامج لإصلاح مشكلة الطيار الآلي التزامها بضمان رفاهية عملائها.

مع استمرار صناعة السيارات في التقدم نحو تكنولوجيا القيادة الذاتية، من الضروري لشركات مثل تسلا تنفيذ تدابير السلامة الشاملة. يعد هذا الاستدعاء بمثابة تذكير بأن تطوير وتنفيذ هذه الميزات المتقدمة يجب أن يعطي الأولوية للسلامة فوق كل شيء آخر.

وفي الختام، فإن استدعاء تسلا لما يقرب من 200,000 ألف سيارة في كندا بسبب مشاكل في الطيار الآلي يسلط الضوء على الحاجة إلى التقييم والتحسين المستمر لضمان سلامة وموثوقية ميزات القيادة الذاتية.