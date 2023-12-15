يعترف Creative Assembly بالتحديات ويلتزم بالتحسينات

أصدر استوديو Creative Assembly، وهو استوديو الألعاب الذي ابتكر ألعابًا شهيرة مثل Total War: Warhammer 3 وTotal War: Pharaoh، اعتذارًا لمجتمع الألعاب. في منشور مدونة حديث، تناول روجر كولوم، نائب رئيس Creative Assembly، الأخطاء التي ارتكبتها الشركة وأعرب عن التزامه بتحسين علاقتهم مع اللاعبين.

واعترف كولوم بصعوبة الأشهر القليلة الماضية وتأثيرها على المجتمع. وأعرب عن فهمه العميق للارتباك والإحباط وانعدام الثقة الذي يشعر به اللاعبون وشدد على أن نية الاستوديو لم تكن أبدًا إحباط جمهورهم. إن Creative Assembly عازمة على استعادة ثقة لاعبيها من خلال العمل على إقامة علاقة أكثر شفافية واتساقًا.

لمعالجة المخاوف بشأن Total War: Warhammer 3 DLC، التزمت Creative Assembly بتوفير محتوى إضافي لأصحاب Shadows of Change DLC. وأعرب اللاعبون عن عدم رضاهم عن القيمة التي يقدمها المحتوى القابل للتنزيل (DLC)، مما دفع الاستوديو إلى التخطيط لتحديث مهم في فبراير 2024، والذي سيتم توفيره للاعبين مجانًا. تم تأجيل إصدار المحتوى القابل للتنزيل Thrones of Decay إلى أبريل 2024 لضمان الشفافية الكاملة حول محتواه قبل إتاحة الطلبات المسبقة.

بالإضافة إلى ذلك، اتخذت Creative Assembly خطوات لمعالجة مشكلة Total War: Pharaoh. ردًا على تخفيض سعر اللعبة، سيقوم الاستوديو بإصدار مبالغ مستردة جزئيًا لجميع العملاء عبر أموال Steam Wallet. تمت إزالة طبعات فرعون ذات الأسعار الأعلى من البيع، ولا تعرض سوى طبعة واحدة للشراء. يقوم الاستوديو أيضًا بإعادة تقييم مستقبل Total War: Pharaoh ويفكر في التحديثات والتحسينات المحتملة.

اختتم Collum منشور المدونة من خلال التأكيد للاعبين على أن Creative Assembly تظل ملتزمة بسلسلة Total War ومعجبيها. مع إدراكه لأخطائه الماضية، فإن الاستوديو مصمم على التعلم منها وتقديم تجربة تجلب الفرح والرضا للاعبين.

ومن خلال هذه المبادرات والوعود، تسعى Creative Assembly إلى إعادة بناء علاقتها مع مجتمع الألعاب واستعادة ثقة لاعبيها المخلصين.