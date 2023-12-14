المحتوى القابل للتنزيل للعبة Total War Warhammer 3 يواجه رد فعل عنيفًا، وتتحمل شركة Creative Assembly المسؤولية

بعد إصدار المحتوى القابل للتنزيل الأخير من Total War Warhammer 3، Shadow of Change، تلقت Creative Assembly انتقادات من محبي الألعاب الإستراتيجية فيما يتعلق بالسعر المرتفع والمحتوى للمحتوى القابل للتنزيل. رداً على ذلك، يعترف الاستوديو بأخطائه ويتحمل مسؤولية القضايا المطروحة. اعتذرت Creative Assembly لمعجبيها ووعدت بالتعويض.

في بيان، أعرب روجر كولوم، نائب رئيس Creative Assembly، عن أسف الاستوديو: "لقد كانت أشهر قليلة صعبة، ونحن ندرك أننا ارتكبنا أخطاء عندما يتعلق الأمر بعلاقتنا معكم جميعًا. لقد كانت محادثة مستمرة داخليًا حول كيفية العودة إلى الأرض الصلبة. الأمر الواضح هو أن الأمر لن يكون سهلاً وسيستغرق وقتًا وجهدًا.

يوضح Collum كذلك أن Shadows of Change "فشلت في تلبية التوقعات بشأن الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه المحتوى القابل للتنزيل." ونتيجة لذلك، حدد الاستوديو موعدًا لتحديث رئيسي للمحتوى القابل للتنزيل (DLC) في فبراير 2024، والذي سيكون متاحًا لجميع لاعبي Total War Warhammer 3 مجانًا. ومع ذلك، نظرًا للحاجة إلى معالجة أخطاء الماضي، تم تأجيل إصدار المحتوى القابل للتنزيل Thrones of Decay حتى أبريل 2024. تريد Creative Assembly التأكد من أن المحتوى القابل للتنزيل القادم يلبي توقعات المعجبين ويوفر المحتوى الذي يستحقونه.

بالإضافة إلى مخاوف المحتوى القابل للتنزيل، سيحصل لاعبو Total War Pharaoh على استرداد جزئي، حيث تمت إزالة إصدارات معينة من اللعبة من البيع على Steam. تم أيضًا تخفيض سعر اللعبة إلى 39.99 دولارًا أمريكيًا / 29.99 جنيهًا إسترلينيًا، وسيتم استرداد أموال اللاعبين الذين اشتروا اللعبة بالسعر السابق وفقًا لذلك. علاوة على ذلك، تم إيقاف إصداري Deluxe وDynasty من Total War Pharaoh، ولم يتبق سوى إصدار واحد متاح للشراء.

ويختتم كولوم البيان بتكرار اعتذار الاستوديو والاعتراف بأن الأخطاء التي ارتكبت هي مسؤولية جماعية. تؤكد Creative Assembly للجماهير أنهم يستمعون ويلتزمون بتصحيح الوضع.

بينما ينتظر المعجبون المزيد من المحتوى القابل للتنزيل للعبة Total War Pharaoh، فقد يستمتعون باستكشاف أفضل الألعاب الإستراتيجية الكبرى الأخرى أو أفضل ألعاب 4x على جهاز الكمبيوتر. للحصول على أخبار ومراجعات وأدلة ألعاب الكمبيوتر اليومية، يمكن للمتابعين البقاء على اطلاع معنا على أخبار Google، أو الاستفادة من متتبع صفقات PCGN الخاص بنا للحصول على صفقات رائعة.