تقدم Google عبارات سريعة لـ Pixel Buds Pro لتبسيط المهام اليومية

كشفت جوجل مؤخرًا عن Quick Phrases for Pixel Buds Pro، وهي ميزة تتيح للمستخدمين أداء مهام مختلفة دون الحاجة إلى نطق العبارة المألوفة، “Hey، Google”. يعمل هذا التحديث على تبسيط تجربة المستخدم بشكل فعال، مما يجعلها أكثر ملاءمة وكفاءة.

في البداية، يكون نطاق الوظائف التي يمكن تنفيذها باستخدام Quick Phrases محدودًا إلى حد ما. يمكن للمستخدمين حاليًا استخدام العبارات السريعة للرد على المكالمات الهاتفية الواردة أو رفضها بمجرد قول "الإجابة" أو "الرفض". ومع ذلك، أكدت جوجل للمستخدمين أنها تعمل بنشاط على توسيع إمكانيات Quick Phrases في Pixel Buds Pro، على غرار ما هو متاح بالفعل على هواتف Pixel الذكية.

بالإضافة إلى وظيفة الاتصال، يمكن للمستخدمين أيضًا تأجيل المنبهات باستخدام أمر بسيط: "Snooze". وهذا يسمح بالتحكم السلس في روتين الصباح ويلغي الحاجة إلى التقاط الهاتف أو الوصول إلى الأجهزة الأخرى.

لقد قوبل تقديم العبارات السريعة في Google Nest Hub Max بحماس كبير، مما يوفر للمستخدمين طريقة أكثر سهولة وسهولة للتفاعل مع أجهزتهم. مع استمرار هذه الميزة في التوسع والتحسين في Pixel Buds Pro، أصبح من الواضح بشكل متزايد أنها ستصبح ميزة لا بد منها.

هدف Google من خلال Quick Phrases هو تحسين تجربة المستخدم الشاملة وجعل المهام اليومية أكثر ملاءمة. من خلال التخلص من الحاجة إلى قول "مرحبًا Google" بشكل متكرر، يمكن للمستخدمين تبسيط تفاعلاتهم مع Pixel Buds Pro، مما يوفر الوقت والجهد.

مع الجهود المستمرة لتقديم ميزات Quick Phrases الإضافية على Pixel Buds Pro، تُظهر Google التزامها بالتحسين المستمر لوظائف منتجاتها وسهولة استخدامها. يعد هذا التطور بمثابة شهادة على تفاني Google في تلبية الاحتياجات المتطورة لمستخدميها.

نظرًا لأن العبارات السريعة أصبحت أكثر قوة على Pixel Buds Pro، يمكن للمستخدمين أن يتوقعوا تجربة أكثر سلاسة وبديهية. سواء أكان الأمر يتعلق بإدارة المكالمات الهاتفية، أو ضبط المنبهات، أو أداء مهام شائعة أخرى، فإن Quick Phrases تتشكل لتغير قواعد اللعبة في تبسيط التفاعلات اليومية مع التكنولوجيا.