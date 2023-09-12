أفضل خمس عمليات سطو على الإنترنت لكسب المال في GTA على الإطلاق

يعد المال أمرًا بالغ الأهمية في لعبة Grand Theft Auto (GTA) Online، وتعد عمليات السطو إحدى أسرع الطرق وأكثرها ربحية لكسب الملايين. في هذه المقالة، سنستكشف أفضل خمس سرقات لكسب المال في لعبة GTA Online:

5) مشكلة بوجدان: هذه السرقة هي جزء من أعمال سرقة يوم القيامة وتتطلب لاعبين إلى أربعة لاعبين. يجب على أحد الفريقين التسلل إلى غواصة، بينما يوفر الآخر غطاءًا باستخدام Mammoth Avenger من GTA Online. يبلغ المبلغ المدفوع لمشكلة بوجدان حوالي 1,425,000 دولار أمريكي على مستوى الصعوبة العادي.

4) وظيفة Pacific Standard: تم تقديم هذا السيناريو الكلاسيكي لسرقة البنك في عام 2015. وهو يتطلب أربعة لاعبين ويتضمن مواقف عالية الخطورة ومعارك مع أطقم سرقة متنافسة. تبلغ قيمة دفع تعويضات The Pacific Standard Job 750,000 دولارًا أمريكيًا للمستوى السهل، و1,500,000 دولار أمريكي للمستوى العادي، و1,875,000 دولار أمريكي للمستوى الصعب.

3) سيناريو يوم القيامة: باعتباره أحد أعمال سرقة يوم القيامة، يمكن إكمال هذه السرقة بواسطة لاعبين إلى أربعة لاعبين. على الرغم من أنها طويلة، إلا أنها تقدم دفعًا قدره 1,800,000 دولار أمريكي على الصعوبة العادية و2,250,000 دولار أمريكي على الصعوبة الصعبة.

2) The Diamond Casino Heist: تمت إضافة هذه السرقة في أواخر عام 2019، وتتطلب من اللاعبين إعداد صالة ألعاب. وهو يقدم ثلاثة أساليب: Silent and Sneaky، أو Big Con، أو العدوانية. يمكن الحصول على أعلى عائد قدره 3,619,000 دولار عن طريق نهب الماس على مستوى الصعوبة الصعبة.

1) سرقة كايو بيريكو: على عكس الألعاب الأخرى، يمكن لعب هذه السرقة منفردًا. تجري أحداثها في جزيرة كايو بيريكو وتتطلب بنتهاوس Diamond Casino وغواصة Kosatka. يعتمد الدفع الأساسي على الهدف، حيث يعرض تمثال النمر 4,089,152 دولارًا أمريكيًا على مستوى الصعوبة الصعبة.

توفر عمليات السطو هذه للاعبين فرصًا مربحة لجمع الثروة في GTA Online. المصدر: المعرفة والخبرة داخل اللعبة.