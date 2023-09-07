أفضل 5 حلول برمجية للتدريب على المبيعات العالمية لشركات التكنولوجيا

إن عالم التكنولوجيا يتطور باستمرار، ومعه تحتاج شركات التكنولوجيا إلى فريق مبيعات مدرب جيدًا يمكنه توصيل قيمة منتجاتها وخدماتها للعملاء المحتملين بشكل فعال. وعلى هذا النحو، زاد الطلب بشكل كبير على حلول برمجيات التدريب على المبيعات القوية. توفر هذه المنصات وحدات تدريبية شاملة، وتتبع الأداء، وتجارب تعليمية تفاعلية لتعزيز مهارات فرق المبيعات. نستكشف هنا أفضل خمسة حلول برمجية للتدريب على المبيعات على مستوى العالم والتي يمكن لشركات التكنولوجيا الاستفادة منها لتعزيز أداء مبيعاتها.

الأول في القائمة هو MindTickle. تشتهر هذه المنصة بنهجها المعتمد على البيانات في جاهزية المبيعات وتمكينها. توفر MindTickle تجربة تعليمية تفاعلية ومسلية، مما يجعل عملية التدريب جذابة وممتعة لفرق المبيعات. وهو يقدم مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك سيناريوهات لعب الأدوار والاختبارات ووحدات التعلم الجزئي، وكلها مصممة لتحسين مهارات المبيعات والمعرفة بالمنتج. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر أدوات تحليلية تسمح للمديرين بتتبع الأداء الفردي والجماعي، وبالتالي تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

التالي هو الدرس. تم تصميم هذه المنصة سهلة الاستخدام لتبسيط عملية التدريب. فهو يسمح للمديرين بإنشاء مسارات تعليمية مخصصة لفرقهم، مما يضمن حصول كل عضو على تدريب مصمم خصيصًا لتلبية احتياجاته الخاصة. يتميز Lessonly أيضًا بأداة تدريب تمكن مندوبي المبيعات من التدرب على عروضهم وتلقي التعليقات من أقرانهم ومديريهم. يساعد هذا النهج التفاعلي للتعلم على بناء الثقة وتحسين تقنيات البيع.

الثالث في القائمة هو Showpad Coach. هذه المنصة مفيدة بشكل خاص لشركات التكنولوجيا لأنها تركز على تعزيز المعرفة بالمنتج. يوفر Showpad Coach تدريبًا شاملاً على ميزات المنتج وفوائده، مما يساعد فرق المبيعات على توصيلها بشكل فعال إلى العملاء المحتملين. كما يوفر التدريب عبر الفيديو وفرص التعلم من الأقران، مما يعزز بيئة التعلم التعاوني.

الرابع في الخط هو Brainshark. تتميز هذه المنصة بأدوات إنشاء المحتوى التي تسمح للمديرين بتطوير مواد تدريبية مخصصة. يقدم Brainshark أيضًا تدريبًا وبطاقات أداء مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم تعليقات مخصصة وتتبع التقدم. علاوة على ذلك، فهو يتكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، مما يسهل على فرق المبيعات الوصول إلى بيانات العملاء ذات الصلة وتطبيق ما تعلموه في سيناريوهات العالم الحقيقي.

وأخيرا وليس آخرا هو Allego. تم تصميم هذه المنصة المحمولة أولاً للتعلم أثناء التنقل، مما يجعلها مثالية لفرق المبيعات المزدحمة. تقدم Allego مجموعة من الميزات، بما في ذلك التعلم القائم على الفيديو والتعاون بين الأقران وتحليلات الأداء. ويضمن نهج التعلم في الوقت المناسب إمكانية وصول مندوبي المبيعات إلى المواد التدريبية متى احتاجوا إليها، مما يعزز قدرتهم على الاستجابة بفعالية لاستفسارات العملاء.

في الختام، توفر هذه الحلول البرمجية الخمسة الأولى للتدريب على المبيعات على مستوى العالم مجموعة من الميزات المصممة لتعزيز مهارات وأداء فرق مبيعات شركات التكنولوجيا. من تجارب التعلم التفاعلية إلى التعليقات الشخصية وتتبع الأداء، توفر هذه المنصات الأدوات اللازمة لفرق المبيعات للبقاء في المقدمة في صناعة التكنولوجيا التنافسية. ومن خلال الاستثمار في مثل هذه الحلول، يمكن لشركات التكنولوجيا التأكد من أن فرق المبيعات لديها مجهزة جيدًا لتوصيل قيمة منتجاتها وخدماتها، مما يؤدي في النهاية إلى دفع نمو الأعمال.