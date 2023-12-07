تذكر تراث ديفيد كوريل

6 ديسمبر 2023 - يودع نهر تومز أيقونة حقيقية مثل بي ديفيد كوريل، المعروف باسم "صوت الهنود"، الذي توفي يوم السبت الماضي. تأثير كوريل على المجتمع، وخاصة في المدرسة الثانوية الجنوبية، لا يمكن المبالغة فيه. كمعلم ومحفز وصديق، كان له تأثير عميق على حياة عدد لا يحصى من الطلاب.

تميزت مسيرة كوريل المهنية التي استمرت 43 عامًا في الجنوب بالتزامه الثابت بالتاريخ والحفاظ على التقاليد. ساعدت جهوده في ترسيخ عادات دائمة مثل Senior Week، وجرس النصر، وجائزة المعجبين الأكثر ولاءً.

استذكر المشرف مايك سيتا أهمية كوريل، معبرًا عن كيف كان المعلم الراحل هو التمثيل الحقيقي للمدرسة. «حتى بوصفي المدير، فقد رجعت إلى السيد كوريل. لقد كان صوت الجنوب ووجهه وروحه. لقد تجاوز تأثيره الفصول الدراسية، حيث أثر بشكل إيجابي على العديد من الطلاب والأفراد. وأعتبر نفسي محظوظًا لأنني كنت واحدًا منهم. سوف نفتقده بشدة."

يمتد إرث كوريل إلى ما هو أبعد من حدود المدرسة. في صيف عام 2021، كتبت أماندا فير وجوانا ساباتو إيزمان تحية مؤثرة لتكريم مساهماته في الروح الهندية. كانت هذه القطعة القلبية بمثابة شهادة على الحب والإعجاب الذي يكنه الكثيرون لكوريل. إنه تذكير جميل بأهمية التعبير عن تقديرنا للآخرين وهم لا يزالون معنا.

في العالم الرقمي، تجاوز تأثير تعاليم كوريل جدران المدرسة. توجد بالفعل صفحة على فيسبوك مخصصة لمشاركة قصصه وذكرياته، مما يعرض التأثير العميق الذي أحدثه على حياة الأشخاص الذين التقى بهم.

من الصعب تلخيص التأثير العميق الذي أحدثه ديفيد كوريل على نهر تومز، وخاصة المدرسة الثانوية الجنوبية. لم يكن مجرد صوت. كان معلمًا ومعلمًا وصديقًا. وبينما يترك غيابه فراغا في المجتمع، فإن إرثه سيستمر في إلهام الأجيال القادمة. سوف يُذكر كوريل إلى الأبد بسبب شغفه والتزامه وتفانيه الذي لا يتزعزع تجاه الطلاب الذين خدمهم.