Toikido تتعاون مع Chuck E Cheese لتجربة Piñata Smashlings

أعلنت شركة Toikido، وهي شركة ترفيه مقرها لندن متخصصة في التصميم الرقمي والألعاب، عن شراكة مع Chuck E Cheese، مركز المرح الترفيهي العائلي الرائد في العالم. يهدف التعاون إلى تزويد المشجعين الصغار بتجربة غامرة للعبة Piñata Smashlings في كل من اللعبة ومتاجر Chuck E Cheese الفعلية.

ستقام الحملة، التي ستستمر لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من شهر أكتوبر، في مواقع Chuck E Cheese المشاركة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. سيتم عقد أحداث خاصة طوال فترة العرض الترويجي، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع المخصصة لأخذ عينات من المنتجات وإتاحة الفرصة للمعجبين لتصميم شخصية Piñata Smashlings الخاصة بهم.

ستتميز لعبة Piñata Smashlings Roblox، التي طورتها Toikido وSupersocial، بدمج شخصيات Chuck E Cheese المحبوبة، مما يمثل أول تكامل رسمي لعنوان IP على Roblox. ويهدف التعاون بين الشركتين إلى توفير تجارب مبتكرة وممتعة للأطفال وعائلاتهم، سواء داخل اللعبة أو في المتجر.

أعربت ميليسا ماكليناس، نائب الرئيس للترخيص العالمي والإعلام وتطوير الترفيه ذي العلامة التجارية لشركة Chuck E Cheese، عن سعادتها بالشراكة مع Toikido، مشيرة إلى أن تركيزها على العمل "بسرعة الثقافة" يتماشى تمامًا مع رؤية Chuck E Cheese لتوسيع نطاق منتجاتها المميزة. IP والشخصيات.

الشراكة بين Toikido وChuck E Cheese لن تسمح فقط للاعبي لعبة Piñata Smashlings Roblox بالتفاعل مع شخصيات Chuck E Cheese رقميًا، ولكن أيضًا في أول ظهور لهم في metaverse. وستكون الأنشطة المادية داخل المتجر واللافتات الرقمية والجوائز أيضًا جزءًا من التعاون.

ستقوم Chuck E Cheese بتحويل ستة من شخصياتها الشهيرة إلى شخصيات Smashlings، والتي يمكن للاعبين جمعها لفتح منطقة مخصصة تحمل علامة Chuck E Cheese داخل اللعبة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عقد مسابقة "صمم بنفسك بيناتا سماشلينج"، حيث سيتم تضمين سماشلينج الفائز بالجائزة الكبرى في اللعبة ليجمعها اللاعبون في جميع أنحاء العالم.

ستتاح لضيوف مركز Chuck E Cheese الترفيهي في لوس أنجلوس فرصة مقابلة نجم وسائل التواصل الاجتماعي Sean Does Magic، الذي انضم مؤخرًا إلى عالم Piñata Smashlings بشخصيته Smashlings الخاصة.

بشكل عام، تهدف الشراكة بين Toikido وChuck E Cheese إلى توفير تجربة فريدة لا تُنسى للأطفال والعائلات، رقميًا وداخل المتجر، من خلال حملة Piñata Smashlings.

مصادر:

- تويكيدو

– تشاك إي تشيز