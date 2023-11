الذكاء الاصطناعي التوليدي: إحداث ثورة في مستقبل التطبيقات

تخطو شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي خطوات كبيرة في الحصول على التمويل لدعم طموحاتها في كل من المجالات التجارية ومفتوحة المصدر. ومن بين هذه الشركات شركة See Together، وهي شركة ناشئة تركز على تطوير البنية التحتية لنماذج الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر. أعلنت منظمة See Together مؤخرًا أنها أنهت جولة تمويل رائعة من السلسلة A بقيمة 102.5 مليون دولار. يمثل هذا التمويل، بقيادة كلاينر بيركنز بمشاركة من Nvidia وEmergence Capital، علامة بارزة للشركة. سيتم استخدام رأس المال لتوسيع منصة See Together السحابية، مما يتيح للمطورين البناء على نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والمخصصة.

يؤكد فيبول فيد براكاش، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة See Together، على الطلب المتزايد على استراتيجيات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي لا ترتبط بمورد واحد. وفي تدوينة حديثة، قال براكاش: "نعتقد أن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو عبارة عن تقنية منصة، ونظام تشغيل جديد للتطبيقات، وسيكون له تأثير طويل المدى على المجتمع البشري". ومع زيادة إطلاق النماذج التوليدية القوية بشكل منتظم، توفر مؤسسة الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر قاعدة قوية لتطوير هذه التطبيقات. يؤكد براكاش على أهمية الاختيار والخيارات في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي المستقبلي، مشددًا على التعايش بين نماذج الملكية والنماذج المفتوحة.

تهدف منصة See Together السحابية إلى تمكين المؤسسات من دمج الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها من خلال تقديم حوسبة قابلة للتطوير بأسعار معقولة أكثر من البائعين المهيمنين مثل Google Cloud وAWS وAzure. من خلال تحسين المكدس واستخدام المحاكاة الافتراضية المتقدمة والجدولة وتقنيات تحسين النماذج، تحقق See Together تخفيضات كبيرة في تكلفة أعباء عمل الاستدلال التفاعلي على النماذج الكبيرة.

علاوة على ذلك، تدير شركة See Together بنية تحتية سحابية تشمل مراكز البيانات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتخدم عملاء مثل NexusFlow وVoyage AI وCartesia. بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة نماذج مخصصة، وهو عرض استشاري يمكّن العملاء من إحضار بياناتهم الخاصة والتعاون مع فريق See Together لتصميم النماذج وإنشائها واختبارها.

بالإضافة إلى خدماتها السحابية، تلتزم See Together بأبحاث الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر. وساهمت الشركة في عدة مشاريع منها تطوير نماذج الدردشة ونماذج إنشاء النصوص. تُظهر هذه المبادرات تفاني منظمة See Together في تطوير مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي، يكشف المشهد الاستثماري عن إمكانات الصناعة. وفقًا لمؤسسة IDC، من المتوقع أن تصل الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى 143 مليار دولار بحلول عام 2027، وهو ما يمثل نموًا كبيرًا من 16 مليار دولار هذا العام. في حين أن شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي تجتذب جزءًا كبيرًا من استثمارات رأس المال الاستثماري، فمن المهم إدراك التحديات في هذا المجال. على سبيل المثال، يقال إن شركة Stability AI، التي كانت ذات يوم لاعبًا بارزًا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، تستكشف الآن عملية بيع بسبب الصعوبات المالية ونقص الربحية.

على الرغم من التحديات، يحمل الذكاء الاصطناعي التوليدي وعودًا هائلة لتشكيل مستقبل التطبيقات. تسلط جولة التمويل الأخيرة لشركة See Together الضوء على الحماس المحيط بهذه التكنولوجيا، كما تعمل جهودهم في مجال المصادر المفتوحة والخدمات الاستشارية على تعزيز مكانتهم في السوق.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

يشير الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى مجال الذكاء الاصطناعي الذي يركز على تطوير الأنظمة والنماذج القادرة على إنشاء محتوى أصلي أو واقعي، مثل الصور أو النصوص أو مقاطع الفيديو.

2. ما أهمية الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر؟

يوفر الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر أساسًا لتطوير التطبيقات من خلال توفير الوصول إلى النماذج التوليدية القوية دون تقييد البائع. فهو يسمح بمزيد من التعاون والابتكار والاختيار في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي.

3. كيف تميز منصة See Together السحابية نفسها؟

تتميز منصة See Together السحابية بتقديم حوسبة قابلة للتطوير بأسعار أقل مقارنة بالبائعين المهيمنين مثل Google Cloud وAWS وAzure. تحقق الشركة تخفيضات في التكاليف من خلال تقنيات التحسين والبنية التحتية المتقدمة.

4. ما هي الخدمات التي تقدمها See Together؟

تقدم See Together منصة سحابية لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي والتدريب عليها وضبطها. بالإضافة إلى ذلك، فإنها توفر نماذج مخصصة، وهي خدمة استشارية تساعد العملاء في تصميم وبناء النماذج بناءً على متطلباتهم المحددة.

5. ما هي التحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

يقدم الذكاء الاصطناعي التوليدي تحديات مثل الاستقرار والربحية وإنشاء نموذج عمل مستدام. يجب على الشركات في هذا المجال التغلب على هذه العقبات لتحقيق النجاح في سوق شديدة التنافسية.

