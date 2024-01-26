قامت وكالة الفضاء اليابانية، وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، مؤخرًا بتأكيد نجاح هبوط منصتها الجديدة على سطح القمر في 19 يناير. يأتي هذا الإنجاز بعد مواجهة بعض العقبات غير المتوقعة خلال المهمة.

واجهت البدربانة، المعروفة بـ “البشارة الحذرة لاستكشاف القمر” (SLIM)، مشكلة في البداية مع الألواح الشمسية، مما تسبب في تأخير في تحديد دقة الهبوط. ومع ذلك، نجح مسؤولو JAXA في تحديد أن البدربانة قامت بنزول مسيَّر، حيث لم يتعرض أي من مكوناتها الأخرى لأي ضرر.

للأسف، تبين في وقت لاحق أن أحد محركات المنصة الرئيسية قد فشل أثناء النزول. وعلى الرغم من هذا العائق، تمكنت البشارة الحذرة من الهبوط بالقرب من حفرة شيولي، مما يجعل اليابان بهذا الإنجاز الدولة الخامسة التي تنجح في الهبوط بنجاح لروبوت على سطح القمر. يتم تحقيق هذا الإنجاز بعد بضعة أشهر من نجاح مهمة تشاندرايان 3 التابعة للهند في أغسطس 2023.

وكانت المهمة الأساسية للبشارة الحذرة هو الهبوط في بقعة صغيرة بحجم 100 متر × 100 متر على سطح القمر، مما منحها لقب “قناص القمر”. استدعى الهبوط المحدد هذا من البشارة الحذرة استخدام خرائط سطح القمر التي تم الحصول عليها من قبل مدار تشاندرايان 2. تم تراكب هذه الخرائط مع الصور التي التقطتها كاميرا التوجيه في البشارة الحذرة لتجنب العوائق أثناء النزول.

على الرغم من انحراف البشارة الحذرة قليلًا عن المسار الصحيح بسبب فشل المحرك، إلا أنها لا تزال في حدود 10 أمتار من الموقع المخصص الخاص بها حتى وصولها إلى ارتفاع 50 مترًا فوق السطح. في النهاية، حققت البشارة الحذرة هدفها في الهبوط المنصوب على دبوس بدقة 100 متر.

لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب فشل المحرك. كما يقوم JAXA بدراسة ما إذا كان الفشل مرتبطًا بعدم قدرة الألواح الشمسية على توليد الطاقة. على الرغم من التحديات التي واجهتها، تُظهر هذه المهمة خطوة مهمة في جهود استكشاف الفضاء التي تقوم بها اليابان وتضع المسرح للتعاونات المستقبلية مع وكالات الفضاء الأخرى، مثل منظمة البحوث الفضائية الهندية (ISRO).

نجحت مهمة تشاندرايان 3 التابعة للهند، والتي استخدمت صورًا التقطها مدار تشاندرايان 2 أيضًا، في الهبوط بنجاح على القطب الجنوبي للقمر. من المتوقع أن تعزز التعاون بين JAXA و ISRO في المهمات القادمة، مثل استكشاف القطب القمري (LUPEX)، فهمنا للمزيد عن القمر وخصائصه الفريدة، بما في ذلك وجود الجليد في أجزاء القطب الجنوبي المظلمة بشكل دائم.

روابط ذات صلة:

– وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)

– منظمة البحوث الفضائية الهندية (ISRO)