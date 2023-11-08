شاشات الألعاب ذات الأسعار المعقولة من Titan Army: تغيير قواعد اللعبة للاعبين التنافسيين

هل تبحث عن شاشة ألعاب مناسبة للميزانية ولا تؤثر على الأداء؟ لقد اجتاحت شركة Titan Army، الشركة المصنعة للشاشات الصينية، عالم الألعاب بشاشاتها ذات القدرة التنافسية العالية والتي يقل سعرها عن 300 دولار. كانت Titan Army متاحة سابقًا فقط من خلال منافذ البيع مثل AliExpress، وقد شقت طريقها رسميًا إلى السوق الأمريكية، حيث تقدم منتجاتها على Amazon، مما يعزز بشكل كبير توفرها للاعبين الأمريكيين.

في حين أن هناك تقارير عن ثلاث شاشات استثنائية من Titan Army، فقد اكتشفنا اثنتين من هذه الشاشات على أمازون تتميزان حقًا. دعونا نتعمق في تفاصيل شاشات الألعاب الرائعة هذه:

يتميز Titan Army N32SQ Plus بلوحة VA مقاس 32 بوصة بدقة 1440 بكسل ومعدل تحديث مذهل يبلغ 144 هرتز. تم تصميمه مع وضع اللاعبين في الاعتبار، فهو يتميز بمجموعة ألوان DCI-P95 بنسبة 3 بالمائة ويدعم FreeSync Premium (متوافق أيضًا مع G-Sync). بسعر تنافسي يبلغ 299 دولارًا، توفر هذه الشاشة قسيمة تقلل من تكلفتها بشكل أكبر.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن لوحة أكبر، قد يكون Titan Army P27A2R هو الخيار الأمثل. يأتي مزودًا بلوحة IPS مقاس 27 بوصة، وتوفر أيضًا دقة 1440 بكسل ومعدل تحديث أعلى يبلغ 180 هرتز. تتميز هذه الشاشة بتغطية DCI-P95 بنسبة 3 بالمائة وFreeSync الصريح وتوافق G-Sync، مما يوفر أداءً استثنائيًا. مثل نظيره، فهو يحمل سعر 299 دولارًا، مع قسيمة إضافية متاحة لفترة محدودة.

اكتسبت هاتان الشاشتان شعبية داخل مجتمع الألعاب ويتم بيعهما بسرعة. لضمان تأمين إحدى هذه الشاشات الرائعة، نوصي بالاستفادة من القسيمة الحالية البالغة 40 دولارًا وإجراء عملية الشراء على الفور.

أسئلة وأجوبة:

س: هل مراقبو Titan Army موثوقون؟

ج: تلقت شاشات Titan Army ردود فعل إيجابية من اللاعبين، مما يشير إلى موثوقيتها ومطابقة الأداء المعلن عنه. ومع ذلك، إذا كنت تفضل علامة تجارية أكثر رسوخًا مثل LG أو Samsung، فغالبًا ما توفر دعمًا أفضل للضمان وضمان الجودة.

س: هل هناك خيارات بديلة لمراقبي Titan Army؟

ج: إذا كنت ترغب في الحصول على بدائل من علامات تجارية مشهورة، فإن LG وSamsung تقدمان خيارات تنافسية تنافس عروض Titan Army. على سبيل المثال، هاتف Samsung Odyssey G32A، بسعر 219 دولارًا، موجود في السوق منذ عام تقريبًا. يوفر LG 32GN63T-B، بسعر 278 دولارًا، مواصفات مماثلة مثل حجم 32 بوصة ودقة 1440 بكسل ومعدل تحديث 165 هرتز وHDR10 وشهادة متوافقة مع G-Sync. تتوفر أيضًا شاشات عرض أصغر مقاس 27 بوصة.

المصدر: TechPowerUp