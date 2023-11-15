تطلق Titan Army شاشات ألعاب جديدة مع لمسة جديدة

تقدم شركة Titan Army، وهي شركة معروفة بشاشات الألعاب الخاصة بها، ثلاثة نماذج جديدة مصممة خصيصًا للسوق الأمريكية. على الرغم من أن هذه الشاشات توفر ميزات وأداء مثيرًا للإعجاب، إلا أن لديها أيضًا أجندة مخفية – لتوفير أموالك خلال موسم العطلات. دعونا نلقي نظرة فاحصة على هذه الإضافات المثيرة:

أول شاشتين بدقة 1440 بكسل، إحداهما عبارة عن لوحة منحنية مقاس 32 بوصة والأخرى لوحة مسطحة مقاس 27 بوصة مع معدلات تحديث عالية. يتميز كلا الطرازين بنسب تباين وقيم سطوع ممتازة، لكن التركيز الحقيقي يكمن في نوع اللوحة. يلعب نوع اللوحة دورًا حاسمًا في تحديد الحد الأقصى لمعدل التحديث للشاشة، وهو أمر ضروري للعب بسلاسة. قامت شركة Titan Army بدمج لوحات "Fast VA" في هذه الشاشات، مما يجمع بين مزايا تقنية VA ووقت استجابة مثير للإعجاب يبلغ 1 مللي ثانية. وهذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بألعاب سريعة الوتيرة دون تأثيرات الظلال أو التلطيخ المرتبطة عادةً بلوحات VA.

يتميز الطراز الثالث بدقة 1080 بكسل ويستهدف اللاعبين المهتمين بالميزانية. على الرغم من قدرتها على تحمل التكاليف، لا تزال الشاشة تقدم أداءً محترمًا مع معدل تحديث يبلغ 100 هرتز، مما يضمن تجربة لعب سلسة.

إحدى الميزات البارزة لشاشات Titan Army هي ضمانها. على عكس العديد من الشركات المصنعة التي تقدم ضمانات قصيرة، توفر Titan Army ضمانًا كبيرًا لمدة 3 سنوات لمنتجاتها. وهذا يدل على التزام الشركة بإنتاج شاشات ألعاب عالية الجودة يمكنها الصمود أمام اختبار الزمن.

الآن، دعونا نتحدث عن الجزء الأكثر إثارة - التوفير. يريد Titan Army مساعدتك في توفير المزيد من المال على شاشاتهم الجديدة. ستجد أدناه روابط أمازون لشراء كل طراز، بالإضافة إلى رموز الخصم للحصول على توفير إضافي عند الدفع.

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وفي المستقبل القريب، سنلقي نظرة فاحصة على هذه الشاشات، ونقدم لك مراجعة شاملة لمساعدتك على اتخاذ قرار مستنير. ترقبوا المزيد من التحديثات!

الأسئلة المتكررة

ما هي أنواع اللوحات المستخدمة في شاشات Titan Army الجديدة؟

تتميز الشاشات الجديدة من Titan Army بكل من لوحات VA (المحاذاة الرأسية) وIPS (التبديل داخل الطائرة). توفر لوحات VA وقت استجابة سريع يبلغ 1 مللي ثانية، مما يزيل تأثيرات الظلال والتلطيخ، بينما تتفوق لوحات IPS في تقديم معدلات تحديث أعلى.

ما هي ميزة وجود معدل تحديث مرتفع في شاشة الألعاب؟

يسمح معدل التحديث الأعلى بلعب أكثر سلاسة، مما يقلل من ضبابية الحركة ويوفر تجربة غامرة أكثر. فهو يضمن تحديث العناصر المرئية على الشاشة بسرعة، مما يؤدي إلى لعب أكثر مرونة واستجابة.

ما الضمان الذي يقدمه Titan Army لشاشاتهم؟

على عكس العديد من الشركات المصنعة في السوق، تدعم Titan Army جودة منتجاتها من خلال توفير ضمان لمدة 3 سنوات لشاشات الألعاب الخاصة بها. توضح تغطية الضمان التزامهم بإرضاء العملاء وطول عمر المنتج.

كيف يمكنني توفير المال عند شراء شاشات Titan Army الجديدة؟

يمكنك شراء شاشات Titan Army الجديدة من أمازون، ولتوفير المزيد، يمكنك استخدام رموز الخصم المتوفرة عند الخروج. يحتوي كل طراز على رمز خصم مطابق، مما يمنحك توفيرًا إضافيًا يتراوح من 10 دولارات إلى 12 دولارًا.