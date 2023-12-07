تصميم روبوت جديد مستوحى من القواقع يمكن أن يساعد في مكافحة المواد البلاستيكية الدقيقة في المحيطات

تشكل المواد البلاستيكية الدقيقة تهديدًا كبيرًا لمحيطاتنا، وإيجاد حلول فعالة لمعالجة هذه المشكلة أمر بالغ الأهمية. في المعركة المستمرة ضد المواد البلاستيكية الدقيقة، طور الباحثون في جامعة كورنيل تصميمًا آليًا فريدًا مستوحى من حلزون تفاح هاواي.

يستخدم حلزون تفاح هاواي، وهو مخلوق مائي شائع، حركة قدمه المتموجة لإنشاء تدفق لسطح الماء والتقاط جزيئات الطعام العائمة. واستلهامًا من هذه الآلية الطبيعية، أنشأ العلماء تصميمًا أوليًا باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد. لقد قاموا ببناء لوح مرن يشبه السجاد، يتموج عندما يتم تشغيله بواسطة هيكل حلزوني دوار تحته.

تخلق الحركة الناتجة الشبيهة بالموجة نظام ضخ سائل في الهواء الطلق قادر على امتصاص الماء والجزيئات. يتمتع هذا التصميم المبتكر بالقدرة على جمع المواد البلاستيكية الدقيقة في المحيط أو على سطح الماء، على غرار الطريقة التي يجمع بها الحلزون جزيئات الطعام.

وبالمقارنة مع النظام المغلق المزود بمضخة مغلقة، وجد الباحثون أن نظام الهواء الطلق كان أكثر كفاءة. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع التصميم المستوحى من الحلزون بميزة التقاط الجزيئات التي قد تكون صغيرة جدًا بالنسبة لأجهزة جمع البلاستيك الحالية مثل شبكات السحب أو أحزمة النقل.

في حين أن النموذج الأولي الحالي سيحتاج إلى توسيع نطاقه للاستخدام العملي في بيئات العالم الحقيقي، فإنه يحمل وعدًا باعتباره تطورًا واعدًا في المعركة ضد المواد البلاستيكية الدقيقة في المحيطات. ويأمل الباحثون أن يساهم تصميم الروبوت القائم على الحلزون في ترسانة الأدوات المتنامية التي تهدف إلى معالجة هذه القضية البيئية الملحة.

يمثل فهم تأثير المواد البلاستيكية الدقيقة على النظم البيئية للمحيطات وصحة الإنسان تحديًا مستمرًا. ومع ذلك، فإن الحلول المبتكرة مثل تصميم الروبوت هذا توفر الأمل لمستقبل أنظف وأكثر صحة لمحيطاتنا.