العنوان: الروبوت المستوحى من الحلزون يُظهر إمكانات واعدة في مكافحة المواد البلاستيكية الدقيقة

ملخص: طور علماء من جامعة كورنيل نموذجًا أوليًا لروبوت مستوحى من حلزون تفاح هاواي لمكافحة المشكلة المتزايدة للمواد البلاستيكية الدقيقة في المحيط. يوضح الروبوت، الذي يستخدم الحركة المتموجة لقدمه لإنشاء حركة تشبه الموجة، طريقة أكثر كفاءة لجمع المواد البلاستيكية الدقيقة مقارنة بأجهزة جمع البلاستيك الحالية. على الرغم من أن النموذج الأولي يتطلب المزيد من التوسع، إلا أن هذا التصميم المبتكر يوفر الأمل في معالجة المشكلة المنتشرة للجسيمات البلاستيكية الدقيقة في محيطاتنا.

تشكل المواد البلاستيكية الدقيقة تهديدًا كبيرًا للأنظمة البيئية للمحيطات وصحة الإنسان، ولا يزال تأثيرها غير معروف إلى حد كبير. ومع ذلك، فإن القلق الملح الذي يحيط بوجودهم دفع إلى استكشاف حلول مختلفة. في تطور مثير، تحول الباحثون في جامعة كورنيل إلى الطبيعة للإلهام في مكافحة المواد البلاستيكية الدقيقة.

استوحى فريق جامعة كورنيل الإلهام من حلزون تفاح هاواي، وهو مخلوق مائي شائع معروف بقدرته على جمع جزيئات الطعام في واجهة الماء والهواء. واستخدموا طابعة ثلاثية الأبعاد لإنشاء ورقة مرنة تشبه السجادة تحاكي حركة الحلزون المتموجة، مدفوعة بهيكل حلزوني دوار يجلس تحتها. تخلق هذه الحركة الشبيهة بالموجة نظام ضخ السوائل في الهواء الطلق، والذي يمتص الماء والجزيئات بشكل فعال.

قال البروفيسور سونغوان "صني" يونغ من قسم الهندسة البيولوجية والبيئية بجامعة كورنيل: "لقد استلهمنا من الطريقة التي يجمع بها هذا الحلزون جزيئات الطعام في الواجهة [الماء والهواء] لتصميم جهاز يمكنه جمع المواد البلاستيكية الدقيقة في المحيط أو في سطح جسم مائي."

وباستخدام التحليل الحسابي، قرر الباحثون أن نظام الهواء الطلق هذا يتفوق في الأداء على نظام مغلق قائم على المضخة يستخدم عادة لجمع المواد البلاستيكية. يُظهر التصميم المستوحى من الحلزون أيضًا إمكانية التقاط جزيئات صغيرة جدًا بالنسبة لطرق جمع البلاستيك الحالية مثل شبكات السحب أو أحزمة النقل.

في حين أن النموذج الأولي يتطلب مزيدًا من التطوير والتوسع للتطبيق في العالم الحقيقي، فإن هذا الروبوت المبتكر يقدم لمحة مشجعة عن المعركة ضد المواد البلاستيكية الدقيقة في المحيطات. وبينما يسعى العلماء ونشطاء البيئة إلى فهم أفضل وتخفيف تأثير المواد البلاستيكية الدقيقة، قد توفر هذه التكنولوجيا المستوحاة من الحلزون أداة فعالة في الحفاظ على أنظمتنا البيئية البحرية الثمينة.