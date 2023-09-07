مجموعة Accelerating Times Media Group تتوسع إلى جنوب كاليفورنيا من خلال الاستحواذ على صحف Acorn

أعلنت Times Media Group (TMG) عن توسعها في جنوب كاليفورنيا من خلال الاستحواذ على Acorn Newspapers، وهي علامة تجارية إخبارية تحظى باحترام كبير وتخدم أكثر من 340,000 قارئ في مقاطعتي غرب لوس أنجلوس وشرق فينتورا. تتضمن الصفقة الاستحواذ على خمس صحف أسبوعية، بما في ذلك Acorn of Agura Hills، وMoorpark Acorn، وSimi Valley Acorn، وCamarillo Acorn، وThousand Oaks Acorn، بالإضافة إلى العديد من المنشورات المصاحبة والمواقع المرتبطة بها.

أعرب مؤسس ورئيس TMG ستيف ستريكبين عن سعادته بهذا الاستحواذ قائلاً: "هذا يوم عظيم لكل من Times Media Group وAcorn Newspapers." وأشاد بعمل جيم وليزا رول، الزوجين اللذين قاما ببناء Acorn Newspapers لتصبح علامة تجارية إخبارية مجتمعية موثوقة ومعروفة بتغطيتها الاستثنائية وقيمتها للمعلنين.

يتوافق الاستحواذ على Acorn Newspapers مع التزام مجموعة TMG بتزويد المجتمعات بأخبار ومعلومات محلية دقيقة وصادقة. تعمل هذه الخطوة على تعزيز وجود TMG في جنوب كاليفورنيا، حيث تنضم Acorn Newspapers إلى خصائص الأخبار المجتمعية الأخرى التابعة لشركة TMG في المنطقة، بما في ذلك Pasadena Weekly، وLA Downtown News، وThe Argonaut in Santa Monica، وVentura County Reporter، وPicket Fence Media التي تم الاستحواذ عليها مؤخرًا.

أعرب جيم وليزا رول، المالكان الحاليان لصحف Acorn، عن ثقتهما في قيادة مجموعة طلعت مصطفى. وقالوا في بيان مشترك: "على الرغم من أن تمرير الشعلة ليس بالأمر السهل على الإطلاق، إلا أننا واثقون من المستقبل المشرق لصحف أكورن تحت قيادة ستيف ستريكباين". وأعربوا عن فخرهم برعاية المنشورات وإسناد إرثهم إلى مجموعة طلعت مصطفى، وهي شركة تشاركهم شغفهم بالصحافة المحلية والعلاقات المجتمعية العميقة.

وستستمر المنشورات في العمل من مكاتبها الحالية في أغورا هيلز وكاماريلو. أعرب ستريكباين عن التزامه بدعم الصحافة عالية الجودة والنزاهة التي تشتهر بها صحف Acorn، قائلاً: "يشرفني أنهم اختاروا Times Media Group كخليفة للمضي قدمًا بهذه العباءة".

تمتلك مجموعة Times Media Group، التي أسسها ستيف ستريكباين في عام 1997، وتدير أكثر من 40 مطبوعة في أريزونا وجنوب كاليفورنيا. تتضمن محفظة TMG أكثر من 25 صحيفة مجتمعية أسبوعية ومواقع ويب مصاحبة، بالإضافة إلى AZ Integrated Media، وهي شركة توزيع إعلامي ونشر مخصص.

المصدر: يستند هذا المقال إلى المقال المصدر من Times Media Group